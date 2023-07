Jéssica dá festival no Bessa e Portugal bate Ucrânia antes de viajar para a Nova Zelândia

A seleção portuguesa feminina de futebol despediu-se esta sexta-feira dos adeptos lusos com uma vitória por 2-0 sobre a Ucrânia, rumo à Nova Zelândia, com festival de Jéssica Silva e assistência recorde no Estádio do Bessa, no Porto.

A avançada do Benfica deliciou os 20 123 espetadores presentes - contra os 11.055 de Guimarães, contra o País de Gales, em 11 de abril - com uma série de jogadas com nota artística e, mais importante, dois golos, aos 19 e 45+2 minutos, para o seu primeiro bis por Portugal, ao 102.º jogo.

Vitória, bis de Jéssica e recorde de assistência. Vê os golos aqui! #Navegadoras pic.twitter.com/DR54uAWJcM - Portugal (@selecaoportugal) July 7, 2023

Num esquema tático com três defesas, Portugal dominou o encontro por completo e poderia ter conseguido um resultado mais amplo - num jogo em que Patrícia Morais foi uma espetadora -, dando mais uma vez, boas indicações para o Mundial2023.

A 16 dias da estreia, com os vice-campeões em título Países Baixos, e seis depois de empatar as inglesas, Portugal chega à Oceânia com um lastro de nove vitórias, dois empates e apenas um derrota após a fase final do Euro2022.

Em relação ao nulo no reduto da campeã europeia Inglaterra, Francisco Neto procedeu a cinco alterações, fazendo entrar Patrícia Morais, Lúcia Alves, Ana Seiça, Joana Marchão e Andreia Jacinto para os lugares de Inês Pereira, Catarina Amado, Diana Gomes, Tatiana Pinto e Kika Nazareth.

O sistema tático também mudou, para 3-4-3, com Ana Borges, Carole Costa e Ana Seiça como centrais, duas laterais subidas (Lúcia Alves e Joana Marchão), duas médias mais defensivas (Dolores Silva, em dia de 150.ª internacionalização AA) e Andreia Jacinto e, mais à frente, Andreia Norton nas costas das avançadas Jéssica Silva e Diana Silva.

A formação das quinas não demorou a assumir o comando e, após várias tentativas falhadas, chegou à vantagem aos 19 minutos, por Jéssica Silva, que roubou a bola a Apanashchenko e bateu Bondarchuk, já depois de ter perdido grande ocasião, aos 16.

O golo não mudou o sentido do jogo, com Portugal a controlar os acontecimentos e a ameaçar o segundo tento, que chegou quase em cima do intervalo, aos 45+2 minutos, quando, após jogada de insistência, Jéssica, oportuna, chegou a inédito bis.

Na segunda parte, a formação das quinas continuou por cima e teve várias ocasiões para chegar ao terceiro golo, mas faltou eficácia, nomeadamente a Dina Silva (58 minutos), Jéssica (66) ou Tatiana Pinto (83), lançada após o intervalo, como Diana Gomes, Catarina Amado, Telma Encarnação, Ana Capeta e Carolina Mendes.

Apesar de não ter havido mais golos, a festa continuou nas bancadas até final e acabou com os portugueses a homenagear o país adversário, ao som de "Olé Ucrânia, olé".

Ficha de jogo

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Árbitra: Ainara Acevedo Dudley (Espanha).

Assistência: 20.123 espetadores.

- Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges, Carole Costa, Ana Seiça (Diana Gomes, 55), Lúcia Alves (Catarina Amado, 71), Dolores Silva (Tatiana Pinto, 55), Andreia Jacinto, Joana Marchão, Andreia Norton (Carolina Mendes, 77), Jéssica Silva (Ana Capeta, 77) e Diana Silva (Telma Encarnação, 77).

(Suplentes: Inês Pereira, Rute Costa, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Diana Gomes, Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Ana Rute, Kika Nazareth, Ana Capeta, Telma Encarnação, Carolina Mendes, Maria Alagoa e Alícia Correia).

Selecionador: Francisco Neto.

- Ucrânia: Daryna Bondarchuk, Iryna Podolska, Daria Apanashchenko, Liubov Shmatko, Kateryna Korsun, Natia Pantsulaia (Tetyana Kytayeva, 81), Anna Petryk (Daiana Semkiv, 71), Olha Ovdiycuk (Yana Malakhova, 71), Yana Kalinna (Iryna Kochnieva, 81), Nicole Kozlova (Nadia Kunina, 62) e Polina Yanchuk (Inna Hlushchenko, 71).

(Suplentes: Marina Dudnik, Kateryna Samson, Inna Hlushchenko, Yana Derkach, Daiana Semkiv, Tetyana Kytayeva, Nadia Kunina, Khrystina Pereviznyk, Roksolana Kravchuk, Yana Malakhova, Iryna Kochnieva e Iryna Kotiash).

Selecionador: Lluis Cortés.

Golos: 1-0, Jéssica Silva, 19 minutos; 2-0, Jéssica Silva, 45+2.

Disciplina: Cartão amarelo para Anna Petryk (60) e Inna Hlushchenko (80).