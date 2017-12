Pub

Equipa de Nuno Espírito Santo continua no primeiro lugar da segunda liga inglesa

O Wolverhampton continua na frente do campeonato da segunda divisão inglesa depois de ter vencido este sábado o Ipswich Town por 1-0, golo marcado pelo português Ivan Cavaleiro.

Nuno Espírito Santo, treinador dos wolves, escalou para o onze outros dois portugueses, Rúben Neves e Diogo Jota, mas acabou por ser Ivan Cavaleiro a ser o herói do encontro, ao apontar o único golo do encontro à passagem dos 40 minutos.

Com este resultado, o Wolverhampton tem agora mais sete pontos que o segundo classificado, o Cardiff City, que ontem foi derrotado em casa do Bolton.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Destaque também para a derrota caseira do Sheffield Wednesday do treinador português Carlos Carvalhal, por 2-1, diante do Middlesbrough. Refira-se que alguma imprensa inglesa dava conta que em caso de novo desaire o lugar do técnico poderia estar em causa.