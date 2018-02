Pub

Foi a mãe do jogador que partilhou a imagem no Instagram. Internet reagiu: "São iguais"

Esta semana, os fãs de Cristiano Ronaldo foram surpreendidos com uma imagem publicada por Dolores Aveiro, a mãe do futebolista, de Maria Angela Spinola, a avó materna do jogador do Real Madrid. As semelhanças entre neto e avó são tão evidentes que as redes sociais não deixaram passar em branco a homenagem de Dolores.

O retrato a preto e branco de Spinola foi partilhado por Dolores Aveiro, através da sua conta de Instagram, na segunda-feira e, em questão de horas, recebeu mais de 20 mil "gostos" e uma ampla divulgação através das redes sociais.

"Eles são idênticos!", "A genética é imbatível" e "Cristiano parece uma mulher", foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores de Dolores Aveiro nos comentários à imagem.

Mas houve quem brincasse com as semelhanças e se perguntasse: "A senhora é muito homem ou Cristiano é uma grande mulher?".

A avó materna de Ronaldo acompanhou o jogador na sua infância na Madeira, mas nos anos 90 emigrou com o marido, José Vivieros, para Perth, na Austrália.

O avô materno do futebolista morreu na cidade australiana, em 2015, mas Maria Angela, a avó de quem Ronaldo herdou os traços, ainda vive no país.