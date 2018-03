Pub

Canoísta medalha de prata nos Jogos de Londres 2012 vincula-se ao clube encarnado para fazer parte do projeto olímpico de Tóquio 2020

Fernando Pimenta é apresentado, nesta segunda-feira pelas 16.00, como novo atleta do Benfica. O canoísta de 28 anos, medalha de prata em Londres 2012, deixa o Clube Náutico de Ponte de Lima para se vincular ao emblema da Luz de modo a fazer parte do projeto olímpico do Benfica.



Pimenta junta-se a Teresa Portela, João Ribeiro e Joana Vasconcelos, canoístas que já se encontravam vinculados ao Benfica.