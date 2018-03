Pub

Presidente do Sporting não poupa o seu homólogo bracarense e ainda garante que o desejo do líder do clube minhoto é ser "presidente do Benfica B"

Está ao rubro e com termos pouco edificantes entre as partes. Nas últimas horas o Sp. Braga, em comunicado, tinha falado em "trafulhice" e "chico-espertice" por parte de Bruno de Carvalho sem nunca mencionar o nome do líder do emblema de Alvalade no que toca à novela das faturas da transferência de Battaglia.



Esta noite Bruno de Carvalho respondeu massivamente: "És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota, aldrabão... Adoras ser o Presidente do benfica b... Agora faz mais um comunicado..."



Bruno de Carvalho identifica a quem se refere com uma notícia a acusar o Sporting de trafulhice com uma fotografia de António Salvador.