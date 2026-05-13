Inter de Milão completa a dobradinha ao vencer a Taça de Itália

Depois do campeonato, a taça. O Inter de Milão completou a dobradinha ao bater esta quarta-feira, 13 de maio, a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, na final da Taça de Itália, por 2-0.Marusic na própria baliza (14 minutos) e Lautaro Martínez (35') marcaram os golos dos nerazzurri ainda na primeira parte..O lateral esquerdo português Nuno Tavares atuou os 90 minutos pela Lazio.É a 10.ª Taça de Itália da história do Inter e a primeira dobradinha desde 2009-10, quando era comandado por José Mourinho.