Inter de Milão completa a dobradinha ao vencer a Taça de Itália
FOTO: EPA/ANGELO CARCONI
É a 10.ª Taça de Itália da história do Inter, que bateu a Lazio em Roma, e a primeira dobradinha desde 2009-10, quando os nerazzurri eram comandados por José Mourinho.
David Pereira
Depois do campeonato, a taça. O Inter de Milão completou a dobradinha ao bater esta quarta-feira, 13 de maio, a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, na final da Taça de Itália, por 2-0.

Marusic na própria baliza (14 minutos) e Lautaro Martínez (35') marcaram os golos dos nerazzurri ainda na primeira parte.

O lateral esquerdo português Nuno Tavares atuou os 90 minutos pela Lazio.

