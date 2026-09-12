Indústria do futebol já influi no mercado de trabalho britânico

O s clubes ingleses de futebol estão cada vez mais ricos. E a análise de dados cada vez mais sofisticada. Some-se uma coisa à outra e o resultado é uma melhoria nos números do emprego no Reino Unido. Os gigantes Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea e outros contratam sem parar não apenas dentro de campo mas sobretudo fora – e especialmente analistas.A participação do futebol nas contratações gerais do Reino Unido triplicou nos últimos cinco anos, o que faz que os números do emprego, de outra forma lentos, se tornassem positivos. O futebol representa agora sete em cada 10.000 vagas anunciadas, um aumento em relação às 2,4 por 10.000 de 2020, de acordo com dados do site Indeed, divulgados pelo jornal Financial Times (FT).Dentre essas vagas, o setor de dados e análises representa 5% do total procurado pelas equipas da Premier League este ano, segundo a empresa Lightcast, ou seja, o dobro da participação de há dois anos.O boom de contratações foi impulsionado pelos vastos recursos financeiros dos clubes da Premier League e a análise de dados, em crescendo na era da inteligência artificial e de outras ferramentas, é a área que vem dando mais retorno. “A análise de dados é uma área em que os clubes têm investido cada vez mais para tentar obter vantagem sobre os rivais em aspetos como o recrutamento de jogadores e a análise de adversários”, afirmou Jack Kennedy, economista sénior do Indeed.No campeonato da análise de dados, Brighton, Newcastle e Manchester United foram os clubes que mais investiram em profissionais para essas funções nos últimos cinco anos. E o citado Brighton “o maior destaque” por ser mais eficaz na utilização de dados. “Os donos do clube fizeram fortuna como apostadores profissionais, por isso sempre estiveram muito focados nos dados e aplicaram isso à gestão de clubes de futebol”.O Brighton contratou Moisés Caicedo, em 2021, ao Independiente del Valle, do Equador, por cinco milhões de euros e vendeu-o ao Chelsea por 130 milhões dois anos depois. O espanhol Marc Cucurella ou o argentino Alexis MacAllister, hoje estrelas mundiais, chegaram por 18 e seis milhões cada. “Os clubes tradicionais conseguem livrar-se de problemas comprando dinheiro. Se uma contratação não resultar, podem simplesmente gastar 100 milhões noutro jogador. Os clubes menores não podem fazer isso”, acrescenta Kennedy ao FT.Os clubes da Premier League bateram o recorde de gastos em transferências de jogadores este verão – como foi vastamente noticiado – mas também de contratações em geral. Joris Bekkers, consultor de análise de futebol da UnravelSports, afirmou que o aumento das contratações de jogadores se deve em parte ao reconhecimento por parte dos clubes de que a carga de trabalho se tornou demasiado grande para um departamento de dados composto por apenas uma pessoa. “As equipas já não têm apenas um cientista de dados, mas podem ter vários, além de engenheiros de dados e um departamento de dados inteiro dedicado a eles”, diz Bekkers.O crescimento da contratação de jogadores de futebol contrasta com o mercado de trabalho britânico em geral. O relatório semestral do Indeed mostra uma queda de 11% nas vagas anunciadas desde o início do ano, o que representa uma redução de um terço em relação ao período pré-pandemia..Benfica incluído numa lista de cinco super vendedores