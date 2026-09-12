Arsenal e Chelsea, rivais de Londres, estão entre os clubes que mais contratam para posições dentro e fora do campo.
Arsenal e Chelsea, rivais de Londres, estão entre os clubes que mais contratam para posições dentro e fora do campo.EPA/DANIEL HAMBURY
Desporto

Indústria do futebol já influi no mercado de trabalho britânico

Clubes da 'Premier League' triplicaram investimento em contratações, também extra-campo, e melhoram os números do emprego no Reino Unido. 
João Almeida Moreira
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