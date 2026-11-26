O Beşiktaş venceu o Hapoel Beer-Sheva por 2-1, esta quinta-feira, na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa, num encontro disputado em Batumi, na Geórgia, e marcado por incidentes nas bancadas.

A partida foi interrompida aos 26 minutos, depois de a polícia georgiana intervir junto dos adeptos do clube turco. Segundo relatos da imprensa, a tensão surgiu quando um adepto exibiu uma bandeira palestiniana. A polícia recorreu a gás pimenta e alguns espectadores receberam assistência médica no estádio.

Perante a situação, o árbitro dinamarquês Morten Krogh interrompeu o encontro e dirigiu-se aos balneários, acompanhado pelos jogadores. Durante a paragem, elementos do Beşiktaş foram falar com os adeptos e fizeram-se apelos à calma através da instalação sonora do recinto. O jogo foi retomado cerca de meia hora depois.

A partida realizou-se em Batumi depois de a UEFA ter transferido o jogo de Istambul, na sequência de uma indicação das autoridades turcas de que não estavam reunidas condições de segurança para o receber na cidade.