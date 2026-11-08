Desporto
I Liga: Sporting de Braga vence na visita ao Rio Ave com penálti de Ricardo Horta
O Rio Ave somou hoje a terceira derrota consecutiva na I Liga portuguesa de futebol.
A equipa vilacondense perdeu por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, na 11.ª jornada da prova.
Uma grande penalidade convertida por Ricardo Horta, aos 67 minutos, assegurou o triunfo do Sporting de Braga em Vila do Conde.
O Sporting de Braga segue no oitavo lugar da tabela, com 17 pontos, enquanto Rio Ave ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com sete.