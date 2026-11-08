I Liga: Sporting de Braga vence na visita ao Rio Ave com penálti de Ricardo Horta

A equipa vilacondense perdeu por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, na 11.ª jornada da prova.

Uma grande penalidade convertida por Ricardo Horta, aos 67 minutos, assegurou o triunfo do Sporting de Braga em Vila do Conde.

O Sporting de Braga segue no oitavo lugar da tabela, com 17 pontos, enquanto Rio Ave ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com sete.