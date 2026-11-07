I Liga: Nacional-Académico de Viseu adiado para domingo devido ao nevoeiro

O jogo deste sábado (7) entre Nacional e Académico de Viseu, da 11.ª jornada da I Liga de futebol, foi adiado para domingo (8), pelas 15:30, devido ao forte nevoeiro no Estádio da Madeira, informou o emblema insular.

Após as 15:30, hora a que deveria ter-se iniciado o encontro na Choupana, o árbitro Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora, começou por aguardar pela melhoria das condições climatéricas durante os 30 minutos previstos no regulamento, mas a pouca visibilidade não permitiu que o encontro tivesse início.

O arquipélago da Madeira está este sábado sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, até às 18:00, passando depois a aviso laranja até às 03:00 de domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo pelo vento forte, que passará para laranja entre as 18:00 e as 00:00.