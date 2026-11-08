I Liga. FC Porto passa teste em Guimarães e mantém pleno de vitórias

O líder FC Porto conseguiu este domingo, 8 de novembro, o 11.º triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, em outras tantas jornadas, impondo-se por 2-1 na visita ao Vitória de Guimarães.

No Estádio D. Afonso Henriques, golos de Borja Sainz (o 6.º do espanhol esta época, mais um do que em toda a temporada passada), aos 38 minutos, e Martim Fernandes (86), já depois de Alanzinho (77) ter empatado para os vimaranenses, garantiram o triunfo dos campeões nacionais, que ficaram a dois triunfos de igualar o melhor arranque de sempre conseguido com 13 triunfos na longínqua época de 1939/40.

Após a 11 jornadas, os dragões, que defendem o título nacional, seguem com 33 pontos no campeonato, que agora vai para pausa devido a compromissos das seleções nacionais e da Taça de Portugal.