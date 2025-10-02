Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Histórico Campo das Salésias a salvo de venda. Belenenses aguarda ofício do Governo
Desporto

Histórico Campo das Salésias a salvo de venda. Belenenses aguarda ofício do Governo

Foi o primeiro relvado de Portugal, casa da seleção e palco de finais de taça e do único título de campeão do emblema do Restelo.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Os Belenenses
