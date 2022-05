Helena Costa vive o futebol a 100% e não tem medo de dizer que é viciada e que subiu a pulso para chegar onde está agora: Coordenadora Internacional de Scouting do Eintracht Frankfurt, equipa alemã onde alinha o português Gonçalo Paciência e que hoje joga a final da Liga Europa com o Rangers da Escócia (20.00, SIC).

Muito do sucesso desportivo do clube da Bundesliga passa pelo trabalho que a portuguesa desenvolve na sombra, a analisar jogadores alvos com vista a uma aquisição e à construção do plantel. Gosta de futebolistas inteligentes, que percebam o jogo, e que sejam bons tecnicamente. Os resultados também falam por ela e o crescimento do Eintracht nas últimas cinco épocas não deixa dúvidas. Passou de equipa que lutava para não descer de divisão, para um conjunto com presença assídua nas provas europeias, que chega a finais (Taça da Alemanha em 2018 e Liga Europa em 2022) e vence troféus (Taça da Alemanha, em 2018).