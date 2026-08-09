Héctor Hernández decide de penálti e dá triunfo ao Gil Vicente na estreia da I Liga

O Gil Vicente entrou com o pé direito na nova edição da I Liga ao vencer este domingo o Rio Ave por 1-0, no Estádio Cidade de Barcelos, num encontro resolvido apenas nos minutos finais por Héctor Hernández. O avançado espanhol converteu, aos 87 minutos, uma grande penalidade e garantiu os primeiros três pontos da temporada aos gilistas, que atuaram em superioridade numérica durante toda a segunda parte.A partida começou equilibrada e com um ritmo intenso, embora marcada por várias interrupções devido a lesões. O Gil Vicente perdeu Weverson ainda antes dos 20 minutos, enquanto o Rio Ave viu Ryan Guilherme abandonar igualmente o relvado de forma prematura.As duas equipas procuraram assumir a iniciativa ofensiva, mas as ocasiões claras de golo foram escassas na primeira metade. O Rio Ave criou perigo através de Roland Galčík e Diogo Bezerra, enquanto o Gil Vicente respondeu com algumas investidas de Weverson e Joelson Fernandes, sem conseguir ultrapassar a organização defensiva dos vila-condenses.O jogo sofreu uma alteração decisiva logo após o recomeço. Aos 47 minutos, Andreas Ntoi foi expulso com cartão vermelho direto, deixando o Rio Ave reduzido a dez jogadores. A partir desse momento, o Gil Vicente assumiu por completo o controlo da partida, instalando-se no meio-campo adversário e acumulando oportunidades de golo.Carlos Eduardo obrigou Ennio van der Gouw a uma intervenção de grande nível, Joelson Fernandes voltou a ameaçar e, pouco depois de entrar em campo, Tidjany Touré acertou na trave com um remate de fora da área, naquele que foi um dos lances mais perigosos da segunda parte.A insistência dos anfitriões acabou por ser recompensada aos 85 minutos, quando Nelson Abbey desviou a bola com a mão dentro da área, levando o árbitro a assinalar grande penalidade. Chamado à marca dos onze metros, Héctor Hernández manteve a tranquilidade e bateu Ennio van der Gouw aos 87 minutos, colocando o Gil Vicente em vantagem.Mesmo reduzido a dez elementos, o Rio Ave tentou responder nos minutos finais e ainda criou uma oportunidade por Marios Vrousai, mas o Gil Vicente segurou a vantagem. Nos oito minutos de compensação, os barcelenses estiveram, aliás, mais perto de ampliar a diferença do que de permitir o empate, com Héctor Hernández e Tidjany Touré a obrigarem Van der Gouw a novas intervenções de mérito.O triunfo acaba por premiar a maior iniciativa ofensiva do Gil Vicente, sobretudo após a expulsão de Andreas Ntoi, enquanto o Rio Ave pagou caro a inferioridade numérica e o penálti cometido na reta final da partida. A equipa de Barcelos inicia assim a I Liga com uma vitória perante os seus adeptos, ao passo que os vila-condenses arrancam a temporada sem pontos.