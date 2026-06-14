Hamilton faz história em Barcelona e conquista primeira vitória pela Ferrari no Grande Prémio de Barcelona

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, disputado no Circuito de Barcelona-Catalunha, assinando um triunfo histórico ao conquistar a sua primeira vitória ao volante da Ferrari. O piloto britânico, heptacampeão do mundo, somou assim o 106.º triunfo da carreira, numa corrida marcada pela estratégia, pela intensidade e por uma reviravolta importante na luta pelo campeonato.Num dos momentos mais simbólicos da temporada, Hamilton conseguiu finalmente transformar o potencial demonstrado desde a sua chegada à Ferrari numa vitória, quebrando um período prolongado sem subir ao lugar mais alto do pódio e devolvendo entusiasmo à histórica escuderia italiana.A corrida em Barcelona revelou-se exigente do ponto de vista táctico, com a gestão dos pneus a assumir um papel determinante ao longo das várias voltas. A Ferrari conseguiu responder de forma eficaz às decisões estratégicas da Mercedes e da McLaren, permitindo ao britânico controlar os momentos decisivos da prova e segurar a liderança até à bandeira de xadrez.George Russell, da Mercedes, terminou na segunda posição, depois de uma prestação consistente, enquanto Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio em terceiro lugar, confirmando a forte competitividade da equipa britânica nesta fase da temporada.Mas um dos episódios mais marcantes do Grande Prémio aconteceu já na fase final da corrida. Kimi Antonelli, líder do campeonato mundial, viu-se forçado a abandonar devido a um problema mecânico, um revés inesperado para o jovem piloto da Mercedes, que vinha a assumir um papel de destaque ao longo da época. A desistência poderá ter impacto directo na luta pelo título, permitindo aos rivais aproximarem-se na classificação geral..Lewis Hamilton bate com o Ferrari no segundo dia de testes privados em Barcelona.Mario Cucinella, o arquiteto italiano que pôs os operários da nova fábrica da Ferrari a ver o verde das colinas