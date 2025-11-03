Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Há 62 anos que o Sporting procura a primeira vitória em Itália. Será diante da Juventus?
Leões jogam em Turim esta terça-feira, dia 4 de novembro, na quarta jornada da fase de liga da Champions. Registo em solo italiano é de 14 derrotas e cinco empates.
