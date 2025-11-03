Há 62 anos que o Sporting procura a primeira vitória em Itália. Será diante da Juventus?

"Estou na casa que quero, feliz onde estou. Que seja por muito anos porque é bom sinal.” Foi assim que Rui Borges respondeu ao interesse do Wolverhampton. Na antevisão do jogo com a Juventus (esta terça-feira, 20h00, SportTV5), o treinador do Sporting descartou a possibilidade de substituir o também português Vítor Pereira, que deixou o comando dos wolves.Antes da viagem para Itália, Rui Borges falou à SportTV e disse estar onde quer e concentrado em garantir o primeiro triunfo dos leões em solo italiano. Até hoje, o Sporting perdeu por 14 vezes e empatou mais cinco nas 19 deslocações europeias a Itália.Desde a derrota, por 2-0, com a Atalanta, a contar para a extinta Taça das Taças de 1963/64 (prova que os leões iriam vencer nessa época e que ainda hoje é o único troféu europeu do clube), a equipa leonina dá seguimento a um histórico negativo em solo italiano. Já nesta Champions 2025/26, a formação de Rui Borges saiu de Nápoles derrotada (2-1). Hoje há nova tentativa dos leões (a 20.ª) para quebrar esse enguiço histórico. “Temos de arranjar formas de nos motivarmos cada vez mais. Estou sempre a falar nesses momentos de ir à procura de algo que nos motive cada vez mais. É algo que nunca foi conseguido, pode marcar a história deles no Sporting. É algo que os tem de motivar”, disse o técnico transmontano, garantindo que conta com Luis Suárez para isso.O colombiano apareceu no treino de ontem com proteção no joelho, mas nada que o deva impedir de jogar: “Teve um pequeno mau estar no jogo [triunfo sobre o Alverca, por 2-0, na 10.ª jornada da I Liga], mas nada de preocupante. Dentro daquilo que será o jogo tomaremos as melhores decisões. Um dia faz muita diferença. Dentro das leituras, acredito que a equipa entrará pronta para dar a resposta.”Ioannidis está pronto a entrar no onze leonino caso Suárez não esteja a 100% à hora jogo. Já Fresneda saiu com problemas físicos do último encontro e falha assim a partida em Itália, tal como Debast e os lesionados de longa duração, Daniel Bragança e Nuno Santos. O substituto do lateral espanhol pode ser um jovem da equipa B. Na sessão de treino de ontem, na Academia Cristiano Ronaldo, Rui Borges seguiu as normas da UEFA e abriu os primeiros 15 minutos à comunicação social, tendo sido possível ver em ação os jogadores da equipa B Francisco Silva, Rayan Lucas, Rodrigo Ribeiro Bruno Ramos e Salvador Blopa, o lateral que no jogo da Taça de Portugal, diante do Alverca (5-0), marcou dois golos, tornando-se o mais jovem de sempre a bisar na estreia, e que seguiu viagem rumo a Turim.O Sporting ocupa o 11.º lugar na classificação da fase de liga da Champions, fruto de duas vitórias em três jogos, enfrentando hoje uma Juventus, onde jogam os portugueses Francisco Conceição e João Mário, mergulhada numa crise de resultados, que já levou a uma mudança de treinador no passado dia 27 de outubro. Igor Tudor deu lugar a Luciano Spaletti, que se estreou a vencer (2-1) a Cremonese, na Série A do Calcio, dias antes de receber os leões, tornando a missão de estudar a Juventus mais complicada por ausência de informação. “É uma equipa muito madura, deve ser das equipas com mais presenças na Champions [25 face às 12 dos leões ] e isso dita bem a sua qualidade. Além da qualidade individual, uma mudança de treinador traz um compromisso diferente e temos apenas um jogo do mister Spaletti para analisar”, explicou o treinador leonino.O Sporting está na melhor fase da época, com cinco vitórias seguidas em quatro competições diferentes, incluindo na Champions, prova em que procura hoje vencer a Juventus, equipa que não perdeu nenhum dos quatro jogos disputados frente aos leões. Rui Borges está convicto no bom resultado do Sporting: “É explícito que a equipa está cada vez melhor, está com muita capacidade no jogo ofensivo. Acredito que vai estar super motivada para dar uma grande resposta em Turim.” isaura.almeida@dn.pt.Rui Borges "feliz" no Sporting, descarta substituir Vítor Pereira no Wolves