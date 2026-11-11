Gustavo Varela, o jogador que olha para a seleção como se fosse um troféu
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Gustavo Varela, o jogador que olha para a seleção como se fosse um troféu

Avançado tem 11 golos em 11 jogos no Monza e foi chamado por Jorge Jesus para os jogos de Portugal com a Dinamarca e o País de Gales, da Liga das Nações.
Isaura Almeida
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AC Monza
11x11
Gustavo Varela