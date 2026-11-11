Gustavo Varela, o jogador que olha para a seleção como se fosse um troféu

Gustavo Varela soube da convocatória de Jorge Jesus quando estava a dar uma entrevista a um jornal italiano. “O jornalista perguntou o que significaria para mim ser chamado à seleção e eu respondi que seria como ganhar um troféu. Depois, pediu para parar de gravar e começou a gritar: “O teu troféu chegou!” Eu não estava nada à espera. A minha reação não foi nada de especial, foi uma surpresa. Naquele momento, comecei a voar [risos]”, disse em entrevista aos canais da Federação Portuguesa de Futebol, depois do mau tempo cancelar as atividades previstas para o dia de ontem, na Cidade do Futebol.Marcou 11 golos em 11 jogos pelo Monza, na liga italiana, e chamou a atenção do selecionador, que o convocou para o duplo compromisso de Portugal, no apuramento para a Liga das Nações. O jogador sentiu-se bem acolhido e integrado, mas confessou que ao entrar no balneário principal se sente um peso diferente daquele que se sente nos Sub-21: “Até chegar aqui, estava nervoso. Depois, quando vi os jogadores, ainda fiquei mais nervoso, mas comecei a conhecê-los muito bem e isso já está a passar. Está a correr muito bem.”Em relação a Jorge Jesus, Gustavo Varela disse ser “um treinador que acompanha muito bem os jogadores e sabe transmitir muito bem as suas ideias”, além de gostar de estar com os jogadores e de fazer as suas brincadeiras”. Aos 21 anos, o avançado português é o melhor marcador da liga italiana e tenta desfrutar do momento, porque nunca se sabe o dia de amanhã. “A vida dos jogadores é muito isso. Não sabemos o dia de amanhã. Pode mudar de um momento para o outro. Eu só tenho de continuar a trabalhar para que, se isto mudar, que não seja uma mudança drástica”, disse o jovem, que tem Cristiano Ronaldo como ídolo: “Cresci a vê-lo jogar.”Com a maior humildade do mundo, Gustavo Varela confessou ainda que não sabe bem o que responder quando lhe perguntam que objetivos tem na carreira: “Sinceramente, nunca tenho resposta a estas perguntas. Basicamente, eu nunca penso a longo prazo. Podem perguntar à minha família. Penso sempre a curto prazo, porque o mais importante é o dia de amanhã, o jogo de amanhã. É isso que faz com que o futuro seja risonho.”Diz que tem admiração por avançados completos, como Gonçalo Ramos, o Fábio Silva ou Thuram e Pio Esposito. E define-se como “um ponta de lança que tenta ser o mais completo possível, um jogador que consegue ligar com os colegas, que consegue fazer golos dentro da área”. A finalizar, o jogador que espera estrear-se pela seleção com a Dinamarca (dia 14) ou o País de Gales (17), explicou que gosta de festejar golos com tanta alegria, porque um dia marcou um golo pela seleção Sub-17, numa altura em que estava ausente da família e a passar por um momento mais delicado. “Esse golo trouxe-me de volta a alegria. Foi uma felicidade enorme. É por isso que, quando marco golos, gosto muito de mostrar essa alegria”, contou o jovem avançado do Monza.isaura.almeida@dn.pt .Alberto Costa tem “pena de não apanhar” Ronaldo na seleção, mas quer agarrar lugar "com unhas e dentes” .Três baixas na seleção portuguesa colmatadas com regresso de Gonçalo Inácio e chamada de Nazinho.Jorge Jesus diz que "teve de aceitar" decisão de Cristiano Ronaldo. As reações à retirada da Seleção