Guarda-redes do Tondela foi o homem do jogo, mas não evitou triunfo leonino

Aos 50 minutos de jogo, Bernardo Fontes, guarda-redes do Tondela já tinha batido o recorde de defesas num jogo do campeonato desta época, com 11 intervenções. Um exemplo do domínio do Sporting no jogo da 9.ª jornada da I Liga, que venceu por 3-0, com golos de Suárez, Pote e Quenda.Este domingo, dia 26 de outubro, no jogo 150 de Gonçalo Inácio de leão ao peito, a equipa de Rui Borges deu seguimento ao bom jogo conseguido na Liga dos Campeões, com o Marselha, com um futebol ofensivo e jogadas para nota artística, frente a um Tondela sem intensidade e sem conseguir travar a criatividade da equipa leonina.Luis Suárez foi titular e voltou a dar razão ao treinador leonino, que, na véspera tinha recusou a “má fase” do goleador. O colombiano marcou pelo quinto jogo seguido e chegou aos sete golos na I Liga. Um lance aos 18 minutos em que driblou três defesas e encontrou espaço para finalizar de pé esquerdo.Também Pedro Gonçalves (Pote) voltou a marcar (aos 59’) e chegou aos sete golos nesta época, superando o registo da época passada, em que marcou apenas seis. Além disso, Pote chegou às 54 assistências e ultrapassou Pedro Barbosa como o jogador com mais assistências pelo Sporting nas últimas 30 últimas.O terceiro golo dos leões chegou perto do final do encontro, aos 90’+2’ e resultou de uma cavalgada de Alisson pela esquerda, com Matheus a fazer o cruzamento para Quenda desviar para a baliza e bater o guardião do Tondela, que ainda assim terminou o jogo com 12 defesas.O Sporting continua 100% vitorioso fora de casa neste campeonato. Segue-se o Alverca, já amanhã, para a Taça da Liga.VEJA OS GOLOS