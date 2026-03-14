Gil Vicente empata com Alverca e soma quarto jogo sem ganhar (veja os golos)

O Gil Vicente somou este sábado, 14 de março, o quarto jogo consecutivo sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem a dois golos na receção ao Alverca, em encontro da 26.ª jornada.Agustín Moreira, aos 32 e 71 minutos, marcou os tentos dos gilistas, sem vitórias desde o 2-1 ao Sporting de Braga, à 22.ª ronda, e Sandro Lima, aos 52, e Naves, aos 90+4, faturaram para os ribatejanos, que somaram o quinto empate seguido e o oitavo jogo sem ganhar.O ‘onze’ de César Peixoto, quinto colocado, passou a contar 42 pontos, menos quatro do que os ‘arsenalistas’, quartos, que adiaram o seu encontro da ronda 26, e o Alverca soma agora 29, no 10.º posto.Veja os golos: