Gil Vicente empata com Alverca e soma quarto jogo sem ganhar (veja os golos)
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Gil Vicente empata com Alverca e soma quarto jogo sem ganhar (veja os golos)

O duelo de Barcelos terminou empatado 2-2.
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O Gil Vicente somou este sábado, 14 de março, o quarto jogo consecutivo sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem a dois golos na receção ao Alverca, em encontro da 26.ª jornada.

Agustín Moreira, aos 32 e 71 minutos, marcou os tentos dos gilistas, sem vitórias desde o 2-1 ao Sporting de Braga, à 22.ª ronda, e Sandro Lima, aos 52, e Naves, aos 90+4, faturaram para os ribatejanos, que somaram o quinto empate seguido e o oitavo jogo sem ganhar.

O ‘onze’ de César Peixoto, quinto colocado, passou a contar 42 pontos, menos quatro do que os ‘arsenalistas’, quartos, que adiaram o seu encontro da ronda 26, e o Alverca soma agora 29, no 10.º posto.

Veja os golos:

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