Geovany Quenda, Rodrigo Mora e Victor Froholdt finalistas do prémio Golden Boy

Os futebolistas Geovany Quenda, do bicampeão português Sporting, Rodrigo Mora e Victor Froholdt, ambos do FC Porto, integraram hoje os 25 finalistas do prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo em 2025.Responsável pela atribuição do galardão desde 2003, o jornal italiano Tuttosport tinha divulgado uma lista inicial com 100 candidatos, que foram reduzidos para 25 antes do anúncio do vencedor da 23.ª edição, previsto para dezembro, ainda em dia a designar.Geovany Quenda sagrou-se campeão nacional e venceu a Taça de Portugal em 2024/25, na primeira época ao serviço do Sporting, durante a qual foi mesmo oficializado como reforço dos ingleses do Chelsea, campeões mundiais de clubes, a partir do verão de 2026.O extremo foi o melhor jogador jovem da I Liga na temporada passada, integrou a equipa ideal do Europeu de sub-21 e foi convocado para a seleção principal, mas não se estreou, cenário semelhante ao do avançado Rodrigo Mora, do FC Porto, cuja primeira chamada aconteceu na final a quatro da Liga das Nações, conquistada pelos lusos, na Alemanha.Quenda e Mora, ambos de 18 anos, estão acompanhados na discussão do Golden Boy pelo médio Victor Froholdt, de 19, que foi contratado pelos ‘dragões’ em julho, após ter conquistado um campeonato e uma Taça da Dinamarca pelo Copenhaga em 2024/25.Ao contrário de Quenda e Mora, Froholdt soma seis internacionalizações pela seleção principal do seu país e estreou-se a marcar na semana passada, na goleada sobre a Bielorrússia (6-0), na Hungria, na terceira jornada do Grupo C da qualificação europeia para o Mundial2026, dando continuidade ao arranque impactante de época no FC Porto.O tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain é um dos três clubes mais representados nos finalistas, com Desiré Doué, Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu, a par dos espanhóis do Real Madrid, com Arda Güler, Dean Huijsen e Franco Mastantuono - os dois últimos representaram Bournemouth e River Plate na primeira metade do ano civil - e do Chelsea, com Mamadou Sarr, emprestado ao Estrasburgo, Jorrel Hato, proveniente do Ajax, e Estêvão, que deixou o Palmeiras, de Abel Ferreira.O vencedor sucederá ao extremo Lamine Yamal, do campeão espanhol FC Barcelona, num palmarés que inclui os internacionais portugueses Renato Sanches e João Félix, galardoados em 2016 e 2019, quando se notabilizaram pelo Benfica, respetivamente..Lista dos 25 nomeados para o prémio Golden Boy de 2025:Pau Cubarsí, Esp (FC Barcelona)Désiré Doué, Fra (Paris Saint-Germain)Dean Huijsen, Esp (Bournemouth e Real Madrid)Kenan Yildiz, Tur (Juventus)Myles Lewis-Skelly, Ing (Arsenal)Warren Zaire-Emery, Fra (Paris Saint-Germain)Arda Güler, Tur (Real Madrid)Franco Mastantuono, Arg (River Plate e Real Madrid)Ethan Nwaneri, Ing (Arsenal)Jorrel Hato, Ned (Ajax e Chelsea)GEOVANY QUENDA, POR (SPORTING)Estêvão, Bra (Palmeiras e Chelsea)Leny Yoro, Fra (Manchester United)Senny Mayulu, Fra (Paris Saint-Germain)Nico O’Reilly, Ing (Manchester City)Eliesse Ben Seghir, Mar (Mónaco e Bayer Leverkusen)Victor Froholdt, Din (Copenhaga e FC PORTO)Lucas Bergvall, Sue (Tottenham Hotspur)Archie Gray, Ing (Tottenham Hotspur)Mamadou Sarr, Sen (Chelsea e Estrasburgo)Jobe Bellingham, Ing (Sunderland e Borussia Dortmund)Francesco Esposito, Ita (Inter Milão)RODRIGO MORA, POR (FC PORTO)Giovanni Leoni, Ita (Parma e Liverpool)Aleksandar Stanković, Ser (Lucerna e Club Brugge)