Gastão Elias contrai lesão e admite terminar a carreira de tenista

O tenista português Gastão Elias contraiu esta terça-feira, 12 de maio, uma lesão no gémeo da perna esquerda, durante o encontro da primeira ronda do Oeiras Open 4, e confessou que “vai ser muito difícil voltar a jogar.”O jogador natural da Lourinhã, antigo número 57 do mundo, defrontava o compatriota Tiago Pereira quando, no set point da segunda partida, a andar para trás, sentiu “uma dor gigante no gémeo”, obrigando-o a desistir do duelo, numa altura em que o marcador registava 6-2 e 3-6.“Senti uma dor muito forte no gémeo. Ainda não fiz exames, mas tenho uma ressonância magnética marcada para amanhã de manhã [quarta-feira], mas muito provavelmente tenho uma rotura no gémeo, portanto não conseguia acabar o encontro de maneira nenhuma”, começou por explicar Elias.Face ao infortúnio, o recordista português de títulos (10) e finais (23) no ATP Challenger Tour mostrou-se pouco otimista em relação ao regresso aos courts, deixando em aberto a possibilidade de ser forçado a colocar um ponto final na carreira aos 35 anos.“Tenho de arranjar um emprego, neste momento estou desempregado. Não consigo jogar e sinceramente essa parece-me uma visão um bocadinho distante. Não me estou a ver com muita força para voltar a fazer um reset e recomeçar tudo outra vez. Faltam-me poucos pontos para perder o ranking e acho que… não sei, vai ser muito difícil voltar a jogar”, desabafou o tenista, que já tinha sofrido várias roturas nas coxas.