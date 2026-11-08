Galatasaray confirma lesão de Rafael Leão, que vai mesmo falhar jogos da Seleção

Rafael Leão vai falhar os próximos jogos da Seleção Nacional. O avançado lesionou-se no sábado, ao serviço do Galatasaray, e os exames realizados no dia seguinte confirmaram uma lesão muscular na perna direita. Portugal defronta a Dinamarca, em Braga, a 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, três dias depois, nos últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações.

O diagnóstico foi divulgado pelo Galatasaray: a ressonância magnética detetou uma distensão de grau avançado e hemorragia num grupo muscular da zona posterior superior da perna direita. O clube informou que o tratamento já começou, mas não indicou o prazo de recuperação nem a data provável do regresso aos treinos.

A lesão aconteceu durante a vitória por 4-3 frente ao Amedspor, na 11.ª jornada do campeonato turco. Leão foi titular, marcou o primeiro golo da partida, aos sete minutos, mas acabou substituído aos 50, depois de se queixar da parte de trás da coxa direita.

Após o encontro, o internacional português antecipou que faria tratamento durante a pausa para as seleções. Apesar de ter dito que não acreditava tratar-se de uma lesão grave, os exames revelaram uma distensão de grau avançado e hemorragia. A recuperação será acompanhada pela equipa médica do Galatasaray, mas o clube ainda não divulgou quanto tempo o jogador ficará afastado.

Leão tinha sido convocado por Jorge Jesus para os dois jogos de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol ainda não anunciou uma eventual substituição na lista de 28 jogadores. O selecionador poderá decidir se chama outro atleta ou se mantém o grupo convocado.

Portugal já garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações e precisa de um ponto para assegurar o primeiro lugar do grupo. A Seleção recebe a Dinamarca a 14 de novembro e fecha a fase de grupos frente ao País de Gales, em Cardiff, no dia 17.