Futebol: finalíssima entre Espanha e Argentina cancelada após impasse sobre nova data

A Finalíssima de 2026, que iria colocar frente a frente as seleções de Espanha e Argentina, foi oficialmente cancelada, confirmou a UEFA este domingo. O encontro estava inicialmente marcado para 27 de março, no Estádio de Lusail, no Qatar, mas acabou por não se realizar devido à instabilidade política e militar no Médio Oriente, que levantou preocupações de segurança para a organização do evento. A partida reuniria o campeão do Campeonato da Europa de 2024, a Espanha, e o vencedor da Copa América de 2024, a Argentina, naquela que seria a quarta edição da competição entre os campeões continentais da UEFA e da CONMEBOL. Perante a situação na região, a UEFA iniciou conversações com as autoridades do Qatar para tentar manter o encontro, mas concluiu que não existiam condições para o realizar no país na data prevista. A partir daí, o organismo europeu tentou encontrar alternativas que permitissem salvar o jogo, mas sem sucesso. Entre as soluções apresentadas esteve a possibilidade de disputar o encontro no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na mesma data, com uma divisão equilibrada de bilhetes entre adeptos das duas seleções. Outra proposta passava por realizar a Finalíssima a duas mãos, com um jogo em Madrid a 27 de março e outro em Buenos Aires numa futura janela internacional. Por fim, a UEFA sugeriu ainda encontrar um estádio neutro na Europa para manter o encontro nas datas de 27 ou 30 de março. De acordo com o comunicado da UEFA, todas estas alternativas foram rejeitadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA). A federação sul-americana apresentou como contraproposta a realização da partida após o Mundial de 2026, mas a seleção espanhola não tinha datas disponíveis para esse período. Sem um consenso sobre local ou calendário, a competição acabou por ser cancelada. A UEFA lamentou o desfecho, sublinhando que fez “todos os esforços” para que o jogo fosse realizado e manifestando frustração por não ter sido possível chegar a um acordo entre as partes envolvidas. A Finalíssima regressou ao calendário em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3-0 no Estádio de Wembley, em Londres, na última edição disputada..Portugal sela sexto lugar no ranking da UEFA e resgata três vagas na Champions