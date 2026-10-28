Funchal recebe Mundiais de Biatle, Triatle e Laser Run. São 1400 atletas de 35 países

Depois de em junho a cidade de Machico ter recebido os Campeonatos da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run, o Funchal transforma-se em capital mundial do pentatlo moderno ao receber os Campeonatos do Mundo. São cerca de 1400 atletas de 35 países, incluindo uma seleção de Portugal.

As três disciplinas combinam diferentes componentes do pentatlo moderno: o Biatle integra corrida, natação e corrida, o Triatle combina tiro laser, corrida e natação e o Laser Run associa tiro laser e corrida. Todas exigem preparação física, rigor técnico e capacidade de concentração. A concentração dos três Campeonatos do Mundo numa única semana permite antecipar uma das edições mais participadas de sempre.

A competir em casa, os atletas portugueses procurarão disputar os lugares do pódio, à semelhança de edições. A participação de dezenas de atletas nas provas de Para-Biatle, Para-Triatle e Para-Laser Run reforça a dimensão inclusiva do evento.

Organizado pela Associação de Triatlo da Madeira (ARTM) e pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno (FPPM), o evento conta com ajuda institucional de entidades regionais e locais.V ictor Rodrigues, presidente da Associação Regional de Triatlo da Madeira, descreveu a realização deste evento como um “momento ímpar” para a Região e para o País. Já João Paulo Almeida o presidente da Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno, frisou a importância da Madeira e de Portugal acolherem uma prova da magnitude de um mundial: “A gestão interna madeirense, a forma fantástica de acolher os que visitam a ilha, as suas paisagens lindíssimos e as condições ímpares em termos de organização, fazem elevar a Madeira e o nosso país como um dos melhores locais para acolher um Campeonato do Mundo.”

Segundo as estimativas da secretaria regional do Turismo, Ambiente e Cultura, o Campeonato do Mundo de Biatle, Triatle e Laser Run terá um impacto estimado de mais de 19 mil dormidas durante a semana em que decorre o evento no Funchal. "Cerca de 150 equipas, mais de 200 acompanhantes e onde estão representados os cinco continentes, e mais de 50 países diferentes. Tudo isto é um contributo económico relevantíssimo e que promove, depois, uma comunicação continuada no tempo, que não se esgota nestes dias que já foram aqui anunciados para a realização deste campeonato"