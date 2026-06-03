Fátima Pinto acredita numa Seleção confiante para os duelos decisivos: “Dependemos apenas de nós”

A internacional portuguesa Fátima Pinto mostrou-se confiante relativamente aos próximos desafios da Seleção Nacional feminina, numa fase decisiva da caminhada de Portugal no contexto da UEFA Women’s Nations League e do percurso rumo ao Mundial 2027. A centrocampista do Estrasburgo, que já ultrapassou a marca simbólica dos 100 jogos com a camisola das Quinas, destacou a importância de a equipa depender apenas de si própria para alcançar os objetivos traçados.Em declarações aos jornalistas, na Cidade do Futebol, antes de mais uma sessão de treino das Navegadoras, a jogadora assumiu que encarar esta reta final com o destino nas próprias mãos representa um fator de motivação acrescida. “Foi por isso que trabalhámos, para chegar até esta fase dependendo apenas de nós”, afirmou, reconhecendo, ainda assim, o grau de exigência dos encontros que se seguem. Sobre a deslocação à Finlândia, Fátima Pinto não escondeu as dificuldades esperadas, mas deixou uma garantia: “Nós vamos fazer tudo para sermos vitoriosas.”.Antes disso, Portugal recebe a Letónia, esta sexta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num encontro que poderá assumir grande importância nas contas do Grupo 3 da Liga B. Apesar de a formação letã já não ter hipóteses de alcançar os objetivos competitivos, a internacional portuguesa rejeitou qualquer ideia de facilidade. “Temos noção de que o jogo com a Letónia vai ser difícil”, alertou, explicando que a seleção adversária costuma apresentar um bloco defensivo baixo, situação que tradicionalmente cria dificuldades às Navegadoras. Ainda assim, garantiu que a equipa está a trabalhar soluções para contrariar esse cenário.Ao revisitar alguns dos momentos mais marcantes da sua longa ligação à Seleção Nacional, Fátima Pinto recordou com emoção a histórica qualificação para o Campeonato da Europa, alcançada graças ao golo decisivo de Andreia Norton. “São memórias que guardo sempre com muito carinho”, confessou, assumindo esse episódio como um dos mais especiais da sua carreira internacional.Sobre a marca dos mais de 100 jogos com a camisola das Quinas, a internacional portuguesa não escondeu o orgulho pelo percurso realizado ao longo dos anos. “É uma felicidade e um orgulho”, afirmou, agradecendo a confiança dos vários treinadores que passaram pela Seleção e reforçando o privilégio que continua a sentir por representar Portugal.A Seleção Nacional feminina recebe a Letónia esta sexta-feira, às 20h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.A preparação da Equipa das Quinas prossegue esta quinta-feira com um treino oficial na Cidade do Futebol, agendado para as 11h00. Pelas 12h30, o selecionador nacional, Francisco Neto, fará a antevisão do encontro frente à Letónia, em conferência de imprensa, acompanhado por uma das capitãs da Seleção. Ao final da tarde, está ainda prevista uma visita ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, para reconhecimento do recinto..Seleção feminina de futebol inicia qualificação para o Mundial-2027 com receção à Finlândia em Vizela