Fórmula 1: Russell domina primeiros treinos em Baku e coloca Mercedes na frente para a qualificação

George Russell assumiu-se esta quinta-feira como a primeira referência do Grande Prémio do Azerbaijão em Fórmula 1, ao liderar as duas sessões de treinos livres disputadas no circuito citadino de Baku. O piloto britânico da Mercedes terminou o dia no topo, deixando a equipa com fortes indicações antes da qualificação de sexta-feira.

Na primeira sessão, Russell rodou em 1.45,387 minutos e superou Max Verstappen, da Red Bull, por quatro décimos de segundo. Charles Leclerc e Lewis Hamilton colocaram os Ferrari logo atrás, enquanto Kimi Antonelli, líder do Mundial, ficou limitado a apenas nove voltas depois de parar em pista devido a um problema hidráulico.

O contratempo não impediu Antonelli de regressar em força no segundo treino. Depois de a Mercedes trocar o motor do monolugar, o italiano conseguiu o segundo melhor tempo da sessão, com 1.43,899, a 0,552 segundos do colega de equipa. Russell melhorou para 1.43,347 e fechou o dia com uma vantagem expressiva sobre a concorrência mais directa.

Verstappen foi terceiro, a 0,827 segundos do melhor registo, num treino em que voltou a queixar-se do comportamento da traseira do Red Bull. Leclerc e Hamilton completaram os cinco primeiros, seguidos por Lando Norris. Pierre Gasly foi sétimo, à frente de Oscar Piastri e de Isack Hadjar, que regressou à competição depois de recuperar de uma lesão no pulso.

A segunda sessão foi interrompida por bandeira vermelha quando Arvid Lindblad embateu nas barreiras na estreita zona do castelo, entre as curvas 8 e 9. O rookie da Racing Bulls saiu ileso, mas o carro sofreu danos significativos. Oliver Bearman também teve de abandonar antecipadamente, ao ficar imobilizado numa escapatória depois de reportar uma falha no motor. Fernando Alonso, 22.º e último, viu o seu programa de trabalho condicionado por uma suspeita fuga de óleo.

A Mercedes terminou, assim, a quinta-feira com os dois carros nos dois primeiros lugares e Russell como o homem a bater em Baku. O terceiro e último treino livre realiza-se sexta-feira de manhã, antes da qualificação, marcada para as 13.00 horas de Portugal continental. A corrida terá lugar excepcionalmente no sábado, às 12.00, devido ao Dia da Memória do Azerbaijão, assinalado no domingo.