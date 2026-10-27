Flamengo de Leonardo Jardim vence Atlético-MG no fim e retoma liderança do Brasileirão

O Flamengo, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, recuperou a liderança do Brasileirão ao vencer o Atlético-MG por 3-2, esta segunda-feira, no Maracanã. Carrascal marcou de grande penalidade já nos descontos e resolveu um encontro que parecia encaminhar-se para o empate. Com o resultado, a equipa carioca chegou aos 70 pontos e voltou a ultrapassar o Palmeiras, segundo classificado, com 69, a seis jornadas do fim.

A disputa pelo primeiro lugar tinha mudado de mãos no sábado. O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, na Arena Barueri, e assumiu provisoriamente a liderança. Maurício abriu o marcador de grande penalidade, nos descontos da primeira parte, e Agustín Giay fixou o resultado aos 77 minutos. A equipa de Abel Ferreira ficou então com dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, que ainda tinha de jogar.

O Atlético-MG adiantou-se no Maracanã por Bernard, aos sete minutos, mas o Flamengo deu a volta ainda antes do intervalo, com golos de Plata, aos 34, e Arrascaeta, aos 41. Renan Lodi empatou para os visitantes aos 59 minutos. Quando o empate parecia certo, Léo Pereira sofreu uma falta na área e Carrascal converteu a grande penalidade, no último lance do encontro.

A vitória manteve o Flamengo no comando da prova, com apenas um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. O Atlético-MG, que marcou por Bernard e Renan Lodi, segue no sexto lugar, com 50 pontos.

Na próxima jornada, o Palmeiras visita o Santos na quarta-feira, enquanto o Flamengo joga com o Vasco na quinta-feira. O campeonato entra assim na reta final com a liderança novamente nas mãos da equipa carioca, mas com o perseguidor mais próximo a apenas um ponto.