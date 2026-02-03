Filipe Çelikkaya: “A MLS já está num patamar fantástico de competitividade”
FOTO: MLS
Desporto

Filipe Çelikkaya: “A MLS já está num patamar fantástico de competitividade”

Treinador português explica a escolha estratégica pelos Estados Unidos, elogia a organização do futebol americano e acredita que o Mundial de 2026 vai acelerar o crescimento da liga e do Chicago Fire.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
edição impressa
MLS
liga americana
filipe Çelikkaya

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt