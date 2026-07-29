FIFA abre processos contra Argentina e a jogadores envolvidos nos incidentes da final do Mundial 2026

A FIFA instaurou esta quarta-feira (29 de julho) processos disciplinares contra dois jogadores argentinos por alegadas agressões a futebolistas espanhóis após na final do Mundial 2026. O médio argentino Leandro Paredes enfrenta três acusações por agressões após o final do jogo com a Espanha, no dia 19 de julho, enquanto o colega Nahuel Molina responde por dois processos. O treinador-adjunto Roberto Ayala está acusado de agressão. Nahuel Molina e Thiago Almada estão ainda acusados de conduta antidesportiva, tal como o jogador espanhol Gavi.A Associação de Futebol Argentino (AFA) pode ainda ser sancionada pela exibição de uma faixa com conteúdo político sobre as ilhas Falkland (Malvinas). Depois da vitória sobre a Inglaterra nas meias-finais da prova, alguns jogadores argentinos exibiram uma faixa com a frase “As Malvinas são argentinas”.O organismo decidiu ainda abrir um inquérito à Argentina por alegados “cânticos e gestos discriminatórios” por parte dos adeptos e o “arremesso de objetos por parte dos espectadores em vários jogos” do torneio.