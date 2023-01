Fernando Santos vai treinar a Polónia de Lewandowski

Fernando Santos será apresentado amanhã como selecionador da Polónia. O ex-selecionador português chegou esta segunda-feira a Varsóvia para assinar um acordo com a federação polaca, que também tentou a contratação de Paulo Bento sem sucesso.

"A escolha não foi fácil, mas acredito que com o novo treinador viveremos muitos momentos bons", referiu o presidente da Cezary Kulesza no Twitter sem referir o nome do português.

É a terceira vez na carreira que o treinador português de 68 anos vai orientar uma seleção. Já tinha treinado a Grécia (2011 a 2014) antes de ser selecionador português de 2014 a 2022. Ao serviço das quinas conquistou um europeu (Euro 2016) e uma Liga das Nações (2019).

Agora, Santos assume a seleção polaca que tem Robert Lewandowski como principal estrela. É o segundo português a assumir a Polónia depois de Paulo Sousa o ter feito em 2021, tendo saído para o Flamengo antes de levar os polacos ao Mundial 2022.