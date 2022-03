Fernando Santos: "Sonho com vencer o Mundial"

De falta de ambição e de medo das palavras ninguém pode acusar Fernando Santos. Mal a seleção nacional conseguiu o apuramento para o Mundial 2022 - após vencer a Macedónia do Norte, com dois golos de Bruno Fernandes (2-0) - o selecionador nacional apontou ao título mundial. "Único sonho que tenho, e é permitido, é ganhar uma terceira competição. Já ganhei duas, agora sonho com o Mundial", confessou à RTP o técnico que venceu o Euro 2026 e a Liga das Nações (2018).

Sobre o jogo, disse ter sido mais fácil do que o esperado, muito por culpa da "atitude fantástica dos jogadores". O "espírito de entreajuda e um grande apoio do público" também ajudaram: "Foi uma vitória merecida e justa. Não me lembro de nenhuma grande situação de golo da Macedónia do Norte. Nós criámos ocasiões para fazer golo. Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo. Felizmente, os 11 milhões de portugueses vão ter a oportunidade de ter Portugal no Mundial", disse o selecionador nacional.

Questionado sobre como se sentia agora, tendo em conta as críticas de que foi alvo depois de perder com a Sérvia e falhar o apuramento direto, Fernando Santos respondeu: "Como a mesma tranquilidade que sempre tive. Estou de consciência tranquila."

Já Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para mostrar uma fotografia de grupo e com uma frase: "Objectivo atingido, estamos no Mundial, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força Portugal!"

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Estádio do Dragão e foi ao balneário felicitar a comitiva portuguesa. O Presidente da República destacou a "vitória excecional" de Portugal: "Tínhamos de vencer e vencemos. Foi uma grande noite. Ganhámos bem. Podíamos ganhar assim-assim, ganhámos bem. Estamos no Qatar. Não apanhámos susto, não tivemos de sofrer ou esperar. Jogámos bem, marcámos dois golos e dominámos bem. Foi um grande jogo."

Já o primeiro-ministro António Costa recorreu ao Twitter para destacar que "o esforço valeu a pena".

Recado do herói: "Temos sempre algo a provar, principalmente aos críticos"

Bruno Fernandes marcou os dois golos que colocaram Portugal no Qatar. No final disse que o jogo de hoje tinha de ficar na memória porque valeu um bilhete para o Mundial 2022. "Foi um jogo muito importante, o público foi impecável. Hoje o ambiente foi espetacular, as pessoas perceberam os que precisávamos", disse à flash interveiw da Sport TV.

Questionado se havia algo a provar neste jogo, respondeu que sim: "Temos sempre algo a provar, principalmente aos críticos", mas "o mais importante é representar o povo ao mais alto nível". Marcou um dos golos a passe de Cristiano Ronaldo: "Normalmente é ele a marcar e eu a assistir, mas hoje foi ao contrário." Já na RTP disse que não está na seleção para marcar golo, mas para ajudar a equipa, e se o puder fazer com golos melhor.

Para Pepe "era uma injustiça" a seleção não se apurar. "Queríamos muito dar esta alegria ao nosso povo. Temos jogadores com muita qualidade e era uma injustiça não irmos ao Mundial. Merecemos em todo o apuramento. Só mesmo no jogo com a Sérvia é que não estivemos ao nosso melhor nível e mesmo assim a equipa soube levantar-se e unir-se. Estamos e estamos todos de parabéns", disse o defesa central de 39 anos que poderá jogar o quarto mundial da carreira. "Se estiver bem, com a minha capacidade física intacta, é óbvio que vou querer ajudar Portugal", disse um dos capitães da seleção.

O portista confessou que sofreu muito no jogo com a Turquia e quando testou positivo à covid-19 "não queria acreditar" porque se cuida muito. "Ainda bem que consegui recuperar a tempo para dar o meu contributo ao meu país", disse Pepe, que voltou à equipa na final do playoff, revelando ainda que a energia positiva revelada por Ronaldo e Fernando Santos na conferência de Imprensa de antevisão "contagiou o balneário"

"Com jogadores como o Bruno Fernandes e Ronaldo não podemos falhar"

O capitão da Macedónia do Norte é um velho conhecido dos portugueses. Jogou no Sporting e tornou-se grande amigo de Bruno Fernandes, herói do playoff de acesso ao Mundial 2022. Foi um mau passe de Stefan Ristovski que esteve na origem do primeiro golo português, marcado pelo amigo. "Com jogadores como o Bruno Fernandes e Ronaldo não podemos falhar, mas isso aconteceu e Portugal aproveitou e nós fizemos o nosso melhor, tentando ainda chegar ao empate, mas com o segundo golo fomos abaixo", reagiu o jogador macedónio no final do encontro.

"Quero dar os parabéns a todo o Portugal. Foi um jogo aberto, Portugal dominou, mas temos de sair com a cabeça levantada. Tivemos um percurso que ninguém acreditava e esse é o nosso maior orgulho. Fizemos uma grande surpresa que espantou o futebol Mundial, mas temos de continuar em frente e acreditar que é possível estar em mais jogos como este", disse o lateral, agora jogador do Dínamo de Zagreb, que agora fica a torcer por Portugal: "Sinto-me um pouco português. O meu filho nasceu cá, tenho passaporte português e gostava de ver Portugal a ganhar um Mundial."