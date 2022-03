Bruno Fernandes descobriu o caminho para o Qatar

Foi mais um daqueles jogos que irrita o mais fiel adepto, mas desta vez teve um final feliz e Portugal apurou-se para o Mundial 2022, que se joga no Qatar no próximo inverno. Esta terça-feira foi Bruno Fernandes quem descobriu o caminho para o Qatar com os dois golos que deram o triunfo, por 2-0, sobre a surpreendente Macedónia do Norte, que exigia respeito depois de ter eliminado a campeã europeia Itália.

É a 12.ª vez que a seleção nacional vai jogar uma fase final de uma grande competição de futebol - desde a eliminação do Mundial 1998 que não falha uma, entre Europeus e Mundiais. A presença no Qatar garante desde já um encaixe de pelo menos 10 milhões de euros à Federação (FPF) liderada por Fernando Gomes. O sorteio da fase de grupos é já na sexta-feira.

Cristiano Ronaldo (37 anos) apurou-se assim para o seu quinto mundial - nenhum português o conseguiu - e se jogar no Qatar entra no top 3 dos jogadores que o conseguiram em toda a história. O troféu Jules Rimet é aliás o único que lhe falta na vitrina pessoal e esta pode ser a última oportunidade para o conquistar, tendo em conta que já tem 37 anos e para ir ao Mundial 2026 teria de jogar até aos 41 (se bem que ele já disse que até aos 40 joga de certeza).

E custa a crer que Fernando Santos lhe peça algum dia para dizer adeus à seleção e à braçadeira. O selecionador acreditava no apuramento - "Com mais ou menos sofrimento", dizia - e até tinha colocado o lugar à disposição, por antecipação, caso não descobrisse o caminho para o Qatar. Portugal apurou-se e o treinador segue assim no comando da equipa nacional. Desde que assumiu o lugar deixado vago por Paulo Bento, em outubro de 2014, levou a seleção à conquista de um inédito título europeu em 2016 e uma Liga das Nações em 2019. No Mundial 2018 ficou-se pelos oitavos-de-final, tal como no Euro 2020 jogado em 2021. No Mundial 2022 se verá...

Com Cristiano Ronaldo e uma das mais talentosas gerações ao dispor, Fernando Santos vai orientar Portugal num Mundial pela segunda vez (ainda tem mais uma presença ao serviço da Grécia, no Brasil 2014). Aos que lhe apontam o dedo por ser teimoso e conservador nas escolhas e não conseguir tirar o melhor rendimento dos jogadores na seleção, ele promete responder com um título mundial. Porque o troféu de campeão da Europa e o da Liga das Nações precisam de companhia para completar a trilogia do engenheiro e da geração Ronaldo!

Amigo, amigo... golo à parte

Fernando Santos manteve Diogo Costa na baliza numa defesa renovada. Pepe regressou ao centro da defesa para jogar ao lado de Danilo. João Cancelo entrou para o lado direito e Nuno Mendes para o esquerdo. Daí para a frente tudo na mesma como frente à Turquia.

Num Estádio do Dragão lotado e com um ambiente espetacular, com dois mil macedónios nas bancadas, os adeptos ajudaram Cristiano Ronaldo a cantar A Portuguesa. Não foi à capela, porque as regras da FIFA o impediram, mas o som baixou um pouco para cumprir o sonho e o pedido do capitão. Depois do árbitro apitar para o início do jogo, Portugal entrou de levezinho, dando algum palco aos guerreiros macedónios. O primeiro remate com perigo (resultado da primeira jogada digna desse nome) foi de Cristiano Ronaldo aos 13 minutos. Depois, aos 24", Diogo Jota ainda tirou tinta da barra da baliza e mostrava que bastava circular melhor a bola e meter alguma velocidade para fazer tremer o adversário, que à sua maneira ia conseguindo condicionar a construção de jogo portuguesa.

Portugal não encantava, mas soube aproveitar um mau passe do capitão da Macedónia para chegar ao golo. Ironia das ironias, Bruno Fernandes aproveitou o mau passe do amigo Stefan Ristovski (ex-Sporting) para combinar com Cristiano Ronaldo e rematar para colocar a seleção a vencer. O intervalo chegou com uma vantagem magra e ainda demorou até que o marcador voltasse a funcionar. Num golo que mais parecia uma repetição do primeiro, com Bruno Fernandes a aparecer na cara do guarda-redes para fazer o 2-0, após um passe espetacular de Jota.

A partir daqui a 67.ª seleção do ranking mundial cedeu e os portugueses tiveram o melhor período do jogo, com várias ocasiões de perigo. O público pedia um golo a Ronaldo e até lhe cantou o hino à capela como ele queria, mas o capitão ficou em branco no jogo 186 pela seleção, igualando Bader Al Mutawa como segundo jogador mais internacional de sempre - está a nove do malaio Soh Chin Ann (195).

Bardhi ainda tentou incomodar Diogo Costa e Elmas pediu um penálti num lance com Pepe, mas nada mudou o rumo dos acontecimentos, nem impediu a festa portuguesa no final. Um Mundial sem Portugal (e Ronaldo) é algo que já não se vê desde 1998... quando Vitinha (o 57.º jogador a estrear-se pela seleção com Fernando Santos) ainda nem era nascido.

