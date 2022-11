Para Fernando Santos "o 3-2 não faz sentido nenhum", uma vez que Portugal dominou. "Temos de tirar as coisas importantes, as muito positivas. Tivemos uma primeira parte não totalmente conseguida, mas com a equipa muito organizada, reativa à perda. O Gana não nos conseguiu incomodar. Jogaram com um bloco muito fechado", reagiu o selecionador, após vencer o jogo de estreia no Mundial 2022.

No geral "em termos de transição ataque-defesa, Portugal esteve muito bem", mas houve uma altura em que Fernando Santos viu um jogo "bloqueado". "Nós, com segurança com bola, mas era uma segurança passiva, a trocar a bola atrás, invadimos o meio-campo do adversário mas voltámos para trás e a circular por fora e com pouca agressão. Estava a faltar isso. Melhorámos a partir dos 30/35 minutos. Nos últimos minutos criámos 3 ou 4 situações de grande perigo, com cruzamentos e entrada de jogadores..."

Resumindo: "O jogo não foi fácil. Não sendo fácil, a equipa preencheu melhor o jogo nos últimos 10 minutos da 1ª parte nas várias componentes do jogo. Em termos ofensivos, também foi uma equipa ofensiva e até ali nunca tinha criado. Disse aos jogadores ao intervalo que era preciso ter paciência mas tanta...O jogo estava tão bloqueado, se nós só temos paciência não vamos fazer golos. Eles perceberam e tentaram, entraram para o jogo para modificar o tipo de jogadas. Foi isso que aconteceu e o penálti surgiu dessa forma. Depois, sofremos golos que vínhamos do nada. Ninguém pode sofrer golos que vêm do nada", explicou o selecionador nacional à CNN Portugal.

Com o empate no Uruguai-Coreia do Sul, Portugal pode apurar-se para os oitavos no próximo jogo se vencer os uruguaios. "São três pontos importantes. O empate não me interessa. Mais uma vitória e podemos seguir em frente", admitiu Fernando Santos.

"No bom caminho para sermos campeões? Certo"

João Félix reconheceu que os ganeses "estavam muito mais organizados" na primeira parte: "Meteram-se muito lá atrás e quando assim é, contra uma equipa rápida, agressiva e lutadora, é difícil entrar na área deles." Na opinião do jogador do At. Madrid, depois do primeiro golo, Portugal controlou o jogo durante alguns minutos e "sem pressa e com paciência para tentar chegar ao segundo golo: "Infelizmente eles fazem um golo do nada e lá tivemos de remontar outra vez e fizemos muito bem."

Rafael Leão também marcou assim que entrou no jogo. "Era algo que procurava há muito tempo, mesmo que não fosse um golo, uma assistência. Estou muito contente, mas o mais importante é a vitória. Desde o início tivemos a iniciativa do jogo, procurámos o golo, fomos felizes e estamos de parabéns", disse o jogador do AC Milan no final do encontro.

Também Raphael Guerreiro disse que o mais importante era a vitória: "Se ganharmos o próximo jogo, ficamos apurados. Estamos no bom caminho. No bom caminho para sermos campeões? Certo."

Para Bruno Fernandes, que fez duas assistências para golo, "só fazendo os movimentos certos é que aparecem os espaços" e foi preciso esperar pelo timing certo, como naquela grande jogada entre o João Félix e o Cristiano, que resultou num penálti que deu golo.

Mas a aquela tremideira no final... "Não foi tremideira nenhuma. É o nervosismo normal do primeiro jogo, é a dificuldade que o Gana nos causou. Uma seleção que sabíamos que ia causar-nos muitos problemas. No final do jogo levaram mais gente para a frente. No momento de saída podíamos ter marcado mais um ou outro golo: não fomos capazes, mas soubemos defender o resultado e isso é o mais importante", defendeu o médio português.