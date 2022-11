Ronaldo faz história: o primeiro a marcar em cinco Mundiais e autor do golo 50 da seleção

Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo de Portugal no Qatar 2022 - triunfo sobre o Gana (3-2) - e entrou para a história do futebol mundial como o único jogador a marcar em cinco mundiais. Ronaldo estreou-se a marcar em Mundiais no Alemanha 2006, numa vitória sobre o Irão (2-0) e voltou depois a marcar em 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e, agora, no Qatar.

Além disso o capitão português tornou-se no autor do golo 50 de Portugal em fases finais de campeonatos do Mundo. O primeiro golo de um português num mundial de futebol foi marcado por José Torres, frente à Hungria (Portugal ganhou, por 3-1), no Mundial 1966, naquela que foi a melhor participação da seleção nacional até hoje e que assistiu ainda ao golo dez, com assinatura de Eusébio, frente à Coreia do Norte (Portugal ganhou, por 5-3).

O golo 20 foi marcado por Beto, numa partida em que a seleção perdeu, por 3-2, com os EUA, no Mundial 2002, o número 30 teve assinatura de Simão Sabrosa, que marcou no triunfo frente ao México (2-1), Mundial 2006 e o golo 40 foi marcado por Nani, no empate (2-2) frente aos EUA no Mundial 2014 e o 50 aparece oito anos depois pelos pés de Ronaldo.

Titular no Portugal-Gana, CR7 emocionou-se com o hino e tornou-se ainda no quinto futebolista jogar em cinco campeonatos do Mundo. Esteve presente nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018 e juntou-se ao argentino Lionel Messi, ao alemão Lothar Matthaus e aos mexicanos Rafael Márquez e Antonio Carvajal.

[em atualização]