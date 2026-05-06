Federação do México ameaça excluir jogadores que falhem concentração para o Mundial

A Federação Mexicana de Futebol lançou um ultimato aos primeiros 12 jogadores convocados para o estágio de preparação do Mundial de 2026, determinando que todos terão de apresentar-se no Centro de Alto Rendimento, na Cidade do México, até às 20h00 locais, correspondentes às 03h00 da madrugada em Lisboa. Quem não comparecer no treino será automaticamente excluído da convocatória final para a competição.A posição foi reforçada pelo selecionador Javier Aguirre numa conferência de imprensa sem direito a perguntas. O treinador mexicano deixou claro que não haverá exceções e garantiu que qualquer jogador ausente ficará fora do Mundial, que decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho no México, Estados Unidos e Canadá.A polémica ganhou força depois de a imprensa mexicana revelar que Aguirre terá autorizado Alexis Vega e Jesús Gallardo a jogarem pelo Toluca frente ao Los Angeles FC, na meia-final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Os dois internacionais chegaram a interromper as férias para treinarem com o clube, onde atua também o avançado português Paulinho. Ainda assim, vários meios mexicanos avançam que ambos deverão abandonar a concentração do Toluca para se juntarem à seleção.O caso reacendeu a tensão entre clubes e seleção, numa altura em que equipas ainda envolvidas nos quartos de final do Torneio Clausura pretendem manter os seus internacionais disponíveis. Apesar das críticas, Aguirre decidiu antecipar os trabalhos da equipa nacional com jogadores da liga mexicana, uma vez que muitos dos habituais titulares, que atuam no estrangeiro, ainda não podem integrar a concentração.Na convocatória inicial ficaram de fora alguns nomes em destaque, como Diego Laínez, dos Tigres, e Marcel Ruiz, do Toluca, recentemente recuperado de uma lesão no joelho.Os primeiros jogadores chamados para esta fase de preparação foram os guarda-redes Raúl Rangel e Carlos Acevedo; os defesas Jesús Gallardo e Israel Reyes; os médios Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez e Gilberto Mora; e os avançados Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega e Guillermo Martínez.Antes do arranque do Mundial, o México disputará três encontros de preparação frente à Austrália, ao Gana e à Sérvia. A estreia na competição está marcada para 11 de junho, diante da África do Sul, seguindo-se partidas frente à Coreia do Sul e à Chéqui.Seleção nacional visita México e Estados Unidos em duplo particular em março