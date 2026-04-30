Federações de futebol lusófonas reforçam cooperação em reunião da UFFLP no Congresso da FIFA
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Federações de futebol lusófonas reforçam cooperação em reunião da UFFLP no Congresso da FIFA

Encontro em Vancouver aprovou plano de atividades para 2026 e destacou o compromisso conjunto com o desenvolvimento transversal do futebol nos países de língua portuguesa
Cecília Carmo
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As federações de futebol dos países de língua portuguesa reafirmaram o compromisso de reforçar a cooperação entre si durante a primeira Assembleia Geral de 2026 da União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa (UFFLP), realizada na quarta-feira, em Vancouver, no Canadá, à margem do 76.º Congresso da FIFA. A reunião contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e do secretário-geral, Rui Caeiro, bem como de representantes das federações de São Tomé e Príncipe, Angola, Macau, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal.

Durante o encontro, foi aprovado o relatório e contas referente a 2025 e validado o plano de atividades para 2026. Para além dos pontos formais da agenda, os participantes destacaram a importância de aprofundar a colaboração entre as federações, com o objetivo de promover o desenvolvimento global do futebol nos países membros. Ficou igualmente expressa a intenção de aproveitar eventos internacionais, como o Congresso da FIFA, para aumentar a regularidade dos contactos institucionais e fortalecer a articulação estratégica.

A FPF reiterou, em particular, a sua disponibilidade para intensificar a cooperação com as restantes federações da união, dando continuidade ao compromisso assumido por Pedro Proença aquando da adesão plena da federação portuguesa à UFFLP, no sentido de contribuir para o crescimento conjunto e para a valorização de uma plataforma que aproxima culturas e continentes através do futebol.

A UFFLP foi criada em maio de 2022, depois de a língua portuguesa ter passado a integrar o conjunto de idiomas oficiais da FIFA. A organização reúne as federações dos países de língua oficial portuguesa, incluindo Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, membros fundadores, aos quais se juntaram posteriormente Guiné Equatorial, Macau e Timor-Leste.

Entre os principais objetivos da união destacam-se o reforço da cooperação institucional e técnica entre as federações, a promoção do desenvolvimento do futebol em todas as suas dimensões e a afirmação da modalidade como instrumento relevante de progresso humano, económico e social nos países representados. 

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