FC Porto vence Tondela por 2-0 e reforça liderança

O FC Porto reforçou este domingo, 7 de dezembro, a liderança da I Liga de futebol, vencendo o Tondela por 2-0, na 13.ª jornada, marcada pelo empate entre Sporting e Benfica, sobre os quais tem cinco e oito pontos de vantagem, respetivamente.Em Tondela, onde a equipa da casa ainda não venceu esta época para a I Liga, os dragões, que viram um golo anulado a Rodrigo Mora, aos 33 minutos, por fora de jogo, marcaram logo no início do segundo tempo, por intermédio de Samu (48) e William Gomes (49).O FC Porto, que a meio da semana perdeu com o Vitória de Guimarães e foi afastado da final four da Taça da Liga, lidera a I liga com 37 pontos, mais cinco do que o Sporting, segundo, e mais oito do que o Benfica, terceiro, enquanto o Tondela é 16.º, com nove.