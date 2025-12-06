Farioli pede reação do FC Porto em Tondela e destaca duelo italiano com Bacci

O treinador do FC Porto apontou este sábado, 6 de dezembro, a necessidade de a equipa reagir à derrota sofrida para a Taça da Liga, na visita de domingo ao Tondela, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.Na conferência de imprensa de antevisão, Francesco Farioli afirmou que a equipa olha “para o próximo capítulo” após a derrota com o Vitória de Guimarães (3-1), sofrida na quinta-feira, sublinhando que é importante apresentar “uma reação apropriada”.Farioli destacou o caráter inédito do encontro, face à presença de Cristiano Bacci no comando do Tondela.“Será o primeiro dérbi italiano na história [na I Liga]. Não temos muitas imagens do seu trabalho recente, mas vimos as suas antigas equipas, como o Moreirense: bem organizadas e com adaptações. Não sabemos se fará algo diferente, mas temos de estar preparados”, disse.Quanto ao plantel, Deniz Gül deverá estar disponível, enquanto Gabri Veiga permanece em avaliação.“Ser treinador do FC Porto significa que todos os jogos são para ganhar. Temos de ser inteligentes na forma como gerir fisicamente e em termos de cartões. Não arriscámos o Deniz, estava 50/50, optei por esperar”, afirmou, reiterando que a identidade da equipa se manteve apesar das mudanças.Questionado sobre o impacto psicológico do empate no dérbi, entre Benfica e Sporting (1-1), Farioli referiu que o foco se mantém interno: “Vamos a Tondela sabendo das dificuldades. Eles vão fazer de tudo para ter um resultado positivo. No fim, o que pode influenciar é o que nós fazemos.”O técnico recusou ainda ligar o resultado, do jogo disputado na sexta-feira no Estádio da Luz, à luta pelo título. “Estamos no início de dezembro. Não vejo ninguém celebrar o título”, atirou..Empate no dérbi entre Benfica e Sporting deixa líder FC Porto a sorrir. O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 34 pontos, desloca-se no domingo, às 20:30, ao reduto do Tondela, em 15.º lugar, com nove, para disputar um encontro da 13.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.