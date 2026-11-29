O FC Porto venceu este domingo o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, e tem agora 12 pontos de vantagem sobre os leões, terceiros classificados. Os portistas somam 36 pontos, depois de alcançarem a 12.ª vitória em 12 jornadas, enquanto o Sporting continua com 24. A equipa de Francesco Farioli prolongou assim o percurso perfeito na I Liga e reforçou a liderança isolada.

Antes do apito inicial, o Estádio do Dragão guardou um minuto de silêncio em memória de Juary, antiga glória portista que morreu durante a semana. Depois, com João Pinheiro como árbitro, FC Porto e Sporting entraram em campo para o clássico da 12.ª jornada, com os dragões a procurarem manter o registo vitorioso e os leões a tentarem reduzir a distância para o líder.

A primeira parte foi dominada pelo FC Porto nos momentos decisivos, apesar de o Sporting ter tido mais posse de bola. Os dragões pressionaram a saída dos leões, recuperaram bolas em zonas adiantadas e mostraram-se mais perigosos sempre que conseguiram acelerar o jogo. Logo aos seis minutos, Gabri Veiga obrigou Kaique a defender, depois de uma combinação com Pepê; no minuto seguinte, Pepê voltou a ameaçar, desta vez com um remate por cima.

A insistência portista deu resultado aos 13 minutos. Gabri Veiga iniciou a jogada, combinou com Samu e Victor Froholdt e rematou rasteiro para o fundo da baliza. O médio espanhol abriu o marcador numa jogada construída com rapidez e precisão, colocando o FC Porto em vantagem perante um Sporting que ainda procurava estabilizar a sua organização defensiva.

Quatro minutos depois, os dragões ampliaram o resultado. Após uma recuperação de Jan Bednarek em zona adiantada, Alberto Costa cruzou da direita e Samu, pressionado por Ibrahima Ba, rodou e rematou com força para fazer o 2-0. O lance foi analisado pelo VAR antes de o golo ser confirmado. Em pouco mais de um quarto de hora, o FC Porto transformou a pressão inicial numa vantagem de dois golos.

Com dois golos de desvantagem, o Sporting passou a ter mais bola e procurou aproximar-se da baliza de Diogo Costa. A melhor ocasião leonina na primeira parte surgiu aos 37 minutos: Geny Catamo apareceu nas costas da defesa portista, servido por Rodrigo Zalazar, mas o guarda-redes dos dragões saiu dos postes e impediu a finalização. Foi uma intervenção importante para evitar que o Sporting reduzisse a diferença numa fase em que tentava ganhar espaço no meio-campo.

O FC Porto, por seu lado, continuou a encontrar espaços nas transições. Aos 40 minutos, William Gomes foi lançado em profundidade, ultrapassou Gonçalo Inácio e rematou ao poste. No lance seguinte, Gabri Veiga voltou a obrigar Kaique a intervir. Nos descontos, Iván Fresneda ainda tentou marcar com um remate de fora da área, mas a bola saiu ao lado. Ao intervalo, a vantagem portista podia mesmo ser mais expressiva, depois de uma primeira parte em que a equipa da casa criou as ocasiões mais claras.

Após o intervalo, o Sporting procurou reduzir a desvantagem e teve mais bola, mas continuou a esbarrar na organização defensiva portista. Os leões terminaram com 73% de posse, contra 27% do FC Porto, mas essa superioridade não se traduziu em maior perigo: os dragões fizeram 17 remates, oito enquadrados, enquanto o Sporting rematou oito vezes, três à baliza.

Com o passar dos minutos, o FC Porto foi gerindo a vantagem e aproveitando os espaços para sair em velocidade. Mesmo com menos bola, foi mais incisivo sempre que recuperou a posse e conseguiu levar o jogo para zonas de finalização. A equipa de Francesco Farioli protegeu a vantagem, fechou os espaços interiores e procurou acelerar quando encontrou terreno para lançar os homens da frente. O Sporting, por sua vez, teve de assumir o risco e empurrar mais jogadores para o ataque, mas não encontrou forma de desmontar a organização portista.

Já nos descontos, Borja Sainz chegou a fazer o terceiro golo dos portistas, mas o lance foi anulado por fora de jogo após análise do VAR. O marcador manteve-se em 2-0 até ao apito final, confirmando o triunfo portista e a vantagem de 12 pontos sobre o Sporting.

O triunfo aumenta também a pressão sobre o Benfica, que defronta o Famalicão na segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. As águias têm 28 pontos e, se vencerem, chegam aos 31, reduzindo para cinco pontos a distância para o FC Porto, que soma 36. Um empate deixa os encarnados a sete pontos do líder e uma derrota mantém a diferença em oito. O Benfica pode, assim, aproveitar o clássico para encurtar a desvantagem, mas terá de vencer para o fazer.