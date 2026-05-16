FC Porto vence Santa Clara na festa do 31.º título que vai chegar aos Aliados (veja o golo e as fotos)

O FC Porto venceu este sábado, 16 de maio, na receção ao Santa Clara, por 1-0, no jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que antecede os festejos pela 31.ª conquista do título nacional dos dragões, que vão decorrer na avenida dos Aliados.Sidney Lima, com um golo na própria baliza aos 69 minutos, permitiu aos portistas, campeões já desde a 32.ª ronda, voltarem às vitórias e somarem 88 pontos, frente ao Santa Clara, que não perdia há quatro jornadas e ocupa o 12.º posto, com 36.Logo após o apito final do árbitro, os jogadores do FC Porto levantaram o troféu de campeão e fizeram a festa com os adeptos em pleno Estádio do Dragão..Após o jogo no Estádio do Dragão e da cerimónia da entrega do troféu de campeão, os festejos da conquista do título vão culminar na Avenida dos Aliados, com passagem pelo Rio Douro e pela Ribeira, na cidade portuense, também Moreirense e AVS já terminaram a I Liga, com um empate 0-0.O AVS, que tinha vencido o FC Porto na jornada anterior, foi empatar a Moreira de Cónegos, somando o sexto jogo sem perder, despedindo-se do principal escalão com o último lugar e com 21 pontos, enquanto o Moreirense permanece no sétimo posto, com 43.A 92.ª edição do principal campeonato português de futebol encerra hoje, com os jogos decisivos para o segundo lugar, e correspondente acesso à Liga dos Campeões, a partir das 20:30, e para a manutenção, às 18:00..FC Porto campeão. Ruas na baixa do Porto cortadas no sábado para a festa.As contas da I Liga e não só: três em risco de despromoção e um segundo lugar com impacto milionário