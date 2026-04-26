Deniz Gül bisou na Reboleira.
Deniz Gül bisou na Reboleira.FOTO: ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA
Desporto

FC Porto vence na Amadora com bis de Deniz Gül e muito sofrimento à mistura (veja os golos)

Dois golos do avançado turco na primeira parte foram decisivos para os dragões vencerem (2-1), mas bem podem agradecer aos postes o facto de o Estrela não ter chegado ao empate.
Carlos Miguel Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O FC Porto ficou este domingo, 26 de abril, mais perto da conquista do seu 31.º título de campeão nacional, depois de vencer por 2-1 na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora.

Em teoria, faltarão apenas quatro pontos nos três jogos que faltam disputar para que os dragões possam festejar, isto de o Sporting conseguir ganhar os dois jogos que tem em atraso.

A equipa de Francesco Farioli começou cedo a construir o triunfo logo aos 17 minutos através de um penálti marcado por Deniz Gül, a castigar um derrube do sueco Kevin Jansson ao polaco Pietuszewski.

O internacional turco voltava assim aos golos, algo que não conseguia desde o final de outubro (frente ao Moreirense). E ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, eis que Gül voltou a marcar, aproveitando um cruzamento de Alberto Costa para finalizar ao segundo poste.

Os dragões foram para o intervalo com grande tranquilidade, que até podia ser maior não fosse Forholdt desperdiçar o terceiro golo.

No segundo tempo, o FC Porto manteve o controlo do jogo e até viu Deniz Gül desperdiçar o hat-trick, tendo na resposta apanhado o primeiro grande susto da partida quando Jovane Cabral rematou ao poste da baliza de Diogo Costa.

Pouco depois (63') os postes voltaram a salvar os portistas quando Rodrigo Pinho rematou cruzado da esquerda com a bola a embater no ferro e, na recarga, Marcus Abraham atirou contra o mesmo poste.

Era o momento do FC Porto sofrer. Foi depois a vez de Diogo Costa negar o golo a Marcus Abraham, mas nada pôde fazer aos 79 minutos, quando na sequência de um livre de Sydney van Hooijdonk (filho do antigo avançado do Benfica), Jovane Cabral desviou e reduziu para 1-2.

Os minutos finais foram de sofrimento para os dragões, que viram Diogo Costa parar um cabeceamento de Lekovic.

Veja os golos:

I Liga
FC Porto
Futebol
Estrela da Amadora

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt