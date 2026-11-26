O FC Porto venceu o Benfica por 2-1, esta quinta-feira, no Dragão Arena, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de hóquei em patins. No arranque da defesa do título europeu, os portistas voltaram a levar a melhor sobre os encarnados, depois do triunfo por 3-2 no clássico do campeonato nacional, disputado a 11 de novembro.

O encontro começou intenso e com as duas equipas à procura de assumir o controlo. A primeira oportunidade decisiva surgiu após um cartão azul a Pau Bargalló, que deixou o Benfica em inferioridade numérica. O FC Porto aproveitou a vantagem e Rafa inaugurou o marcador, com um remate cruzado, após assistência de Gonçalo Alves.

Os portistas procuraram ampliar a vantagem, mas encontraram resistência em Conti Acevedo, guarda-redes do Benfica. Do outro lado, Xavier Malián também foi decisivo: defendeu um livre direto de Pau Bargalló, numa fase em que os encarnados tentavam chegar ao empate. A primeira parte terminou com a equipa da casa em vantagem mínima.

Na segunda metade, o Benfica voltou a criar perigo, mas foi o FC Porto a marcar. Ezequiel Mena fez o 2-0, assistido por Rafa, e deixou os portistas mais perto de confirmar a vitória. Pouco depois, Gonçalo Alves teve a oportunidade de aumentar a diferença através de uma grande penalidade, mas Conti Acevedo defendeu.

O Benfica não desistiu e reduziu a desvantagem por Pau Bargalló, em situação de superioridade numérica, após assistência de João Rodrigues. O golo relançou o clássico e obrigou o FC Porto a defender a vantagem nos minutos finais. As águias ainda tentaram chegar ao empate, mas os portistas resistiram e asseguraram os três pontos.

Com este resultado, o FC Porto inicia a fase de liga com uma vitória sobre um dos principais rivais portugueses. A competição reúne 12 equipas nesta etapa, antes da fase decisiva que apurará os participantes na final a oito.