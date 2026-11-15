FC Porto conquista a Taça Continental de hóquei em patins pela 3.ª vez na história

O FC Porto conquistou a terceira Taça Continental de hóquei em patins, depois de golear os espanhóis do Lleida (7-1). Já tinha vencido a importante prova de clubes da modalidade em 1986/87 e 2023/24, somando agora 12 troféus internacionais na modalidade.

Os dragões prolongaram assim o domínio português na competição pelo sétimo ano consecutivo. Sporting (duas vezes), Valongo, FC Porto, Oliveirense e Óquei de Barcelos venceram as edições anteriores.

Este domingo, dia 15 de novembro, em Calafell, na Catalunha (Calafell), a equipa liderada por Paulo Freitas adiantou-se no marcador aos 8 minutos com um golo de Rafa. Apesar de Àlex Ortigosa ter empatado o jogo aos 11 minutos, o FC Porto não mais deixou de estar na liderança do marcador, tendo chegado ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Carlo Di Benedetto (11') e Telmo Pinto (18m).

No segundo tempo, Hélder Nunes (29m) e Gonçalo Alves (34m) também ajudaram a aumentar a vantagem, selada por Carlo Di Benedetto, em 7-1, com mais dois golos (37' e 40') e um hat-trick pessoal. E assim os Campeões Europeus levantaram o segundo troféu conquistado no espaço de duas semanas depois da Elite Cup.

“O resultado não mostra o que foi o encontro. O Lleida jogou bem, criou muitas oportunidades. Mas nós fizemos as coisas bem, o que dissemos que íamos fazer, fizemo-lo. Penso que podemos estar muito felizes com este fim de semana, em que conseguimos a vitória. É um início de temporada muito bom. A equipa está muito unida e com muita vontade de ganhar”, disse o francês dos dragões que foi a grande figura da final ao marcar três golos.