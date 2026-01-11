FC Porto renova contrato com o treinador Francesco Farioli por mais uma temporada

O FC Porto anunciou este domingo, 11 de janeiro, a renovação de contrato com o treinador Francesco Farioli por mais uma temporada, ficando agora ligado até ao final da época 2027/28.A prorrogação do vínculo foi anunciada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “O FC Porto informa o mercado, os seus associados, adeptos e simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo para a renovação por mais uma época desportiva dos contratos de trabalho com Francesco Farioli como treinador da sua equipa principal de futebol, bem como com a restante equipa técnica, os quais são agora válidos até ao final da época desportiva 2027/28”, pode ler-se no comunicado.O treinador italiano, de 36 anos, assinou no verão um contrato válido até ao final de 2026/27, depois de ter deixado os neerlandeses do Ajax, onde perdeu o campeonato nas últimas jornadas da época passada. Chegou ao Estádio do Dragão para render o argentino Martín Anselmi, sendo que até ao momento venceu 16 dos 17 jogos da I Liga, empatando apenas em casa com o Benfica, com quem vai medir forças na próxima quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal.No total, Farioli apenas perdeu dois jogos desde que chegou aos dragões, um deles, em casa, com o V. Guimarães (1-3), que custou a eliminação da Taça da Liga e outro para a Liga Europa, em Inglaterra, com o Nottingham Forest (0-2). Na prova da UEFA, no entanto, os portistas estão bem posicionados para garantir o apuramento para a fase a eliminar.No grande objetivo da temporada, a I Liga, o FC Porto lidera com sete pontos de avanço sobre o bicampeão Sporting e dez em relação ao Benfica."É uma prova de confiança fantástica""É uma grande emoção para mim e para o staff, pois acho que se trata de uma prova de confiança fantástica que o clube decidiu dar-nos. Deu um passo na nossa direção, mas acima de tudo estamos a dar um passo juntos nesta caminhada. Não há nada melhor que possamos pedir, é um sentimento fantástico", disse Farioli aos meios de comunicação do FC Porto.O treinador italiano assumiu o propósito de manter a "mesma ambição" para o que resta da época. "A primeira vez que o presidente [André Villas-Boas] moveu peças foi em novembro, dizendo-me que queria sentar-se e conversar comigo. Para ser honesto, foi desde o momento em que falámos, poucos dias antes de terminar 2025, e agora estamos aqui", revelou.A relação que estabeleceu com os jogadores e a forma como estes se comprometem com o trabalho são para o técnico decisivos para a boa época da equipa: "Existe um laço forte que se criou há uns meses como um passo de fé de ambas as partes e acho que ao fim destes meses conhecemo-nos melhor uns aos outros. É algo que cresce diariamente através do trabalho e do comprometimento de toda a gente envolvida neste projeto. Eu e a minha equipa técnica somos apenas uma parte de uma grande organização."Farioli admitiu que a renovação representa "muito em termos de desejo, visão comum, sentimentos partilhados e ambição".A terminar revelou que já se sente integrado no FC Porto e na cidade: "Eu, a minha mulher e os meus filhos sentimo-nos em casa desde o primeiro dia. Estão a crescer aqui, estão a mergulhar na cultura da cidade e é algo que cresce todos os dias. Já disse várias vezes o quão portistas são os meus filhos e é muito especial ter a minha família aqui comigo. Nasceu como um slogan ['famiglia portista'], ou nem isso, talvez como um sentimento, mas a realidade é que é algo que está bem cá dentro.".Farioli critica arbitragem “insustentável” e apela à reflexão no futebol português .“Foram dias muito difíceis." Farioli quer "honrar" Jorge Costa na estreia do FC Porto na I Liga