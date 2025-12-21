Farioli critica arbitragem “insustentável” e apela à reflexão no futebol português

O treinador do FC Porto considerou este domingo, 21, a atual situação da arbitragem portuguesa “insustentável”, defendendo uma reflexão sobre o futebol nacional e a forma de utilização do videoárbitro (VAR).“Honestamente, acredito que erros fazem parte do jogo. Os jogadores falham golos, os treinadores erram substituições. O problema é quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente”, afirmou Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Alverca, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.As declarações do italiano ocorrem poucos dias depois da vitória do Sporting no terreno do Santa Clara, por 3-2, para os oitavos de final da Taça de Portugal, após os bicampeões nacionais e detentores do troféu terem chegado ao empate graças a um penálti nos últimos minutos do tempo regulamentar.A decisão do árbitro do encontro, João Pinheiro, que vai dirigir o embate dos ‘dragões’ em Alverca, levou o clube ‘azul e branco’ a emitir um comunicado e o técnico italiano a apelar à reflexão, para que se encare a situação “de forma séria” para proteger o valor da competição.“Por isso, o comunicado do clube foi muito claro em todos os aspetos, muito calmo, mas a necessidade de lidar com esta situação com uma mente calma e também com bravura, para tomar algumas decisões, porque está a ficar insustentável (…), penso que é uma pena ver tantas paragens, tantos cartões para os bancos. Por isso, digo que está fora de controlo e que é insustentável, que não é possível perder mais tempo com queixas do que quando a bola está a rolar no campo”, detalhou.Farioli reconheceu que o VAR “nasceu para ajudar os árbitros” mas que, atualmente, é percecionado como “uma ferramenta que julga a exibição do árbitro”, criando receio nas decisões.“Talvez seja o momento de voltar às origens”, admitiu, considerando ainda “surreal” a atenção dada em jornais e televisões à “discussão sobre arbitragem”.E, depois, apontou um caminho para a mudança.“Portugal é uma referência mundial, produz talento, tem grandes treinadores e jogadores. Devíamos falar mais disso. O primeiro passo tem de vir dos responsáveis, e depois todos temos de seguir essa filosofia”, salientou.Farioli anunciou ainda a recuperação física de Francisco Moura, ironizando ainda sobre a contratação do defesa central internacional brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, confirmada no sábado.“Nos últimos três jogos sofremos três golos, eu e o presidente ficámos preocupados e decidimos contratar um grande jogador”, brincou, antes de destacar a importância do internacional brasileiro.O defesa regressa aos ‘dragões’ 21 anos depois de ter alinhado na equipa B, com uma carreira recheada de conquistas, ao serviço de clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. .Brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto por onde passou em 2005\n.“Jogadores assim ajudam a subir o padrão. Chega com humildade, curiosidade e vontade de ajudar. Temos três centrais a fazer um ótimo trabalho, mas vamos precisar de qualidade e liderança”, rematou.Em relação ao mercado de transferências, o treinador revelou alinhamento total com a administração portista.“Ainda temos nove ou dez dias. É um período louco. O presidente está muito motivado para reforçar a equipa e a comunicação entre todas as partes é muito aberta”, referiu.O FC Porto, líder do campeonato com 40 pontos, joga na segunda-feira, às 18:45, no terreno do Alverca, 10.º classificado com 17, numa partida da 15.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.