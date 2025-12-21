Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Francesco Farioli, treinador do FC Porto.
Francesco Farioli, treinador do FC Porto.FOTO: MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA
Desporto

Farioli critica arbitragem “insustentável” e apela à reflexão no futebol português

"O problema é quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente”, disse Francesco Farioli na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Alverca, na segunda-feira.
O treinador do FC Porto considerou este domingo, 21, a atual situação da arbitragem portuguesa “insustentável”, defendendo uma reflexão sobre o futebol nacional e a forma de utilização do videoárbitro (VAR).

“Honestamente, acredito que erros fazem parte do jogo. Os jogadores falham golos, os treinadores erram substituições. O problema é quando há a sensação de que o sistema está a falhar constantemente”, afirmou Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Alverca, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

As declarações do italiano ocorrem poucos dias depois da vitória do Sporting no terreno do Santa Clara, por 3-2, para os oitavos de final da Taça de Portugal, após os bicampeões nacionais e detentores do troféu terem chegado ao empate graças a um penálti nos últimos minutos do tempo regulamentar.

A decisão do árbitro do encontro, João Pinheiro, que vai dirigir o embate dos ‘dragões’ em Alverca, levou o clube ‘azul e branco’ a emitir um comunicado e o técnico italiano a apelar à reflexão, para que se encare a situação “de forma séria” para proteger o valor da competição.

“Por isso, o comunicado do clube foi muito claro em todos os aspetos, muito calmo, mas a necessidade de lidar com esta situação com uma mente calma e também com bravura, para tomar algumas decisões, porque está a ficar insustentável (…), penso que é uma pena ver tantas paragens, tantos cartões para os bancos. Por isso, digo que está fora de controlo e que é insustentável, que não é possível perder mais tempo com queixas do que quando a bola está a rolar no campo”, detalhou.

Farioli reconheceu que o VAR “nasceu para ajudar os árbitros” mas que, atualmente, é percecionado como “uma ferramenta que julga a exibição do árbitro”, criando receio nas decisões.

“Talvez seja o momento de voltar às origens”, admitiu, considerando ainda “surreal” a atenção dada em jornais e televisões à “discussão sobre arbitragem”.

E, depois, apontou um caminho para a mudança.

“Portugal é uma referência mundial, produz talento, tem grandes treinadores e jogadores. Devíamos falar mais disso. O primeiro passo tem de vir dos responsáveis, e depois todos temos de seguir essa filosofia”, salientou.

Farioli anunciou ainda a recuperação física de Francisco Moura, ironizando ainda sobre a contratação do defesa central internacional brasileiro Thiago Silva, de 41 anos, confirmada no sábado.

“Nos últimos três jogos sofremos três golos, eu e o presidente ficámos preocupados e decidimos contratar um grande jogador”, brincou, antes de destacar a importância do internacional brasileiro.

O defesa regressa aos ‘dragões’ 21 anos depois de ter alinhado na equipa B, com uma carreira recheada de conquistas, ao serviço de clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto por onde passou em 2005

“Jogadores assim ajudam a subir o padrão. Chega com humildade, curiosidade e vontade de ajudar. Temos três centrais a fazer um ótimo trabalho, mas vamos precisar de qualidade e liderança”, rematou.

Em relação ao mercado de transferências, o treinador revelou alinhamento total com a administração portista.

“Ainda temos nove ou dez dias. É um período louco. O presidente está muito motivado para reforçar a equipa e a comunicação entre todas as partes é muito aberta”, referiu.

O FC Porto, líder do campeonato com 40 pontos, joga na segunda-feira, às 18:45, no terreno do Alverca, 10.º classificado com 17, numa partida da 15.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.

