Brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto por onde passou em 2005
Desporto

Brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto por onde passou em 2005

Dragões oficializam contratação do defesa central. Jogador anunciou o seu regresso num vídeo nas redes sociais.
Carla Alves Ribeiro
O FC Porto anunciou a contratação do defesa central Thiago Silva. O jogador brasileiro já tinha passado pelo clube portista na época 2004/2005, na equipa B. Com 41 anos, Thiago Silva jogou as duas últimas épocas no Fluminense com o qual terminou contrato este mês.

O clube informa que o jogador assina até ao final da época, com mais uma temporada de opção. E que "chega a custo zero, dada a sua situação de free agent, não sendo aplicada qualquer comissão de intermediação".

O jogador deixou uma mensagem de vídeo nas redes sociais, agradecendo ao presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e ao treinador Francesco Farioli a oportunidade de jogar no clube.

Os dragões dizem que o jogador "tem uma carreira que fala por si", tendo representado, entre outros, clubes como o AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

"Chega ao FC Porto com 31 troféus conquistados em toda a carreira: venceu 1 Liga dos Campeões (no Estádio do Dragão!), 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 7 Ligas francesas, 1 Liga italiana, 1 Copa do Brasil, 5 Taças de França, 6 Taças da Liga de França, 5 Supertaças de França e 1 Supertaça de Itália. A estes troféus junta a Copa América e a Taça das Confederações conquistadas ao serviço da seleção brasileira", sublinha o FC Porto.

Thiago Silva também foi capitão da seleção do Brasil e soma 113 internacionalizações pela "canarinha".

