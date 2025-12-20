Brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto por onde passou em 2005

O FC Porto anunciou a contratação do defesa central Thiago Silva. O jogador brasileiro já tinha passado pelo clube portista na época 2004/2005, na equipa B. Com 41 anos, Thiago Silva jogou as duas últimas épocas no Fluminense com o qual terminou contrato este mês.O clube informa que o jogador assina até ao final da época, com mais uma temporada de opção. E que "chega a custo zero, dada a sua situação de free agent, não sendo aplicada qualquer comissão de intermediação". O jogador deixou uma mensagem de vídeo nas redes sociais, agradecendo ao presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e ao treinador Francesco Farioli a oportunidade de jogar no clube. .Os dragões dizem que o jogador "tem uma carreira que fala por si", tendo representado, entre outros, clubes como o AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea."Chega ao FC Porto com 31 troféus conquistados em toda a carreira: venceu 1 Liga dos Campeões (no Estádio do Dragão!), 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 7 Ligas francesas, 1 Liga italiana, 1 Copa do Brasil, 5 Taças de França, 6 Taças da Liga de França, 5 Supertaças de França e 1 Supertaça de Itália. A estes troféus junta a Copa América e a Taça das Confederações conquistadas ao serviço da seleção brasileira", sublinha o FC Porto. Thiago Silva também foi capitão da seleção do Brasil e soma 113 internacionalizações pela "canarinha". .FC Porto vê na arbitragem maior responsável pela instabilidade no futebol português