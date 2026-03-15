FC Porto fica mais confortável na liderança com vitória frente ao Moreirense (veja os golos)

O FC Porto venceu este domingo, 15 de março, o Moreirense, por 3-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.Os dragões conseguem assim aumentar para sete pontos a vantagem sobre os segundos classificados, Sporting e Benfica, embora os leões tenham um jogo a menos, uma vez que adiaram o seu jogo deste fim de semana com o Tondela.O triunfo da equipa de Francesco Farioli começou a ser construído aos 14 minutos quando o jovem polaco Oskar Pietuszewski aproveitou um erro da defesa adversário para rematar para a defesa de André Ferreira, que no entanto não evitou a recarga do espanhol Gabri Veiga, que marcou o seu quinto golo da temporada.Pietuszewski acabou por ser mais feliz aos 25 minutos ao fazer o segundo golo, rematando para o fundo da baliza do Moreirense, após um cruzamento de Froholdt. Na segunda parte, o melhor que os cónegos conseguiram fazer foi um remate ao poste por Landerson, aos 53 minutos, que foi a primeira oportunidade de golo junto da baliza de Diogo Costa.Já depois de André Ferreira ter feito uma grande defesa a remate de Moffi, lá chegou o terceiro golo por William Gomes, um belo remate que não deu hipóteses ao guarda-redes do Moreirense e fechou o resultado em 3-0.Veja os golos: