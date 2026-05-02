FC Porto faz a festa também em Lisboa (fotos e vídeos)
Foto: Reinaldo Rodrigues
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FC Porto faz a festa também em Lisboa (fotos e vídeos)

Adeptos do dos azuis e brancos juntam-se frente à sede do clube na capital e no Marquês de Pombal para celebrar a conquista do 31.º título nacional de futebol.
Reinaldo RodriguesRicardo Simões Ferreira
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Algumas centenas de adeptos do FC Porto reuniram-se esta noite na Avenida da República, em Lisboa, frente à sede na capital do clube azul e branco para celebrar a conquista do campeonato.

Os adeptos também se juntaram na Praça do Marquês de Pombal, local já tradicional para as festas do campeonato nacional em Lisboa.

Por questões de segurança, a PSP foi chamada ao local para vigiar as festividades. Mas pelo menos até ao início da madrugada o ambiente era pacífico.

Confira ainda as imagens captadas pelo fotojornalista Reinaldo Rodrigues:

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