FC Porto faz a festa também em Lisboa (fotos e vídeos)

Algumas centenas de adeptos do FC Porto reuniram-se esta noite na Avenida da República, em Lisboa, frente à sede na capital do clube azul e branco para celebrar a conquista do campeonato.Os adeptos também se juntaram na Praça do Marquês de Pombal, local já tradicional para as festas do campeonato nacional em Lisboa..Por questões de segurança, a PSP foi chamada ao local para vigiar as festividades. Mas pelo menos até ao início da madrugada o ambiente era pacífico.Confira ainda as imagens captadas pelo fotojornalista Reinaldo Rodrigues: