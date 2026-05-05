Jakub Kiwior, defesa-central do FC Porto.
Jakub Kiwior, defesa-central do FC Porto.FOTO: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA
Desporto

FC Porto exerce opção de compra do defesa Jakub Kiwior por 17 milhões de euros

O internacional polaco chegou ao Dragão por empréstimo do Arsenal a troco de dois milhões de euros. Fica agora com contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.
DN/Lusa
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O futebolista polaco Jakub Kiwior passa a ser jogador do FC Porto em definitivo, com contrato válido até junho de 2030, anunciaram esta terça-feira, 5 de maio, os dragões, depois de acionarem a opção de compra contemplada no acordo de empréstimo com os ingleses do Arsenal.

"O FC Porto exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo celebrado com o Arsenal FC e passará a deter, a título definitivo, os direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Jakub Kiwior pelo valor fixo de 17 milhões de euros", pode ler-se em comunicado publicado pelo clube no seu sítio oficial.

Os 17 milhões de euros pagos pelos azuis e brancos ao líder da Premier League juntam-se aos dois milhões já contemplados no acordo da cedência, perfazendo um montante total de 19 milhões de euros, que representam a sexta transferência mais cara de sempre do clube, a par do brasileiro Hulk, em 2008.

O valor poderá acrescer ainda em cinco milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, e, no contrato com o jogador, de 26 anos, os portistas asseguraram uma cláusula de rescisão cifrada nos 70 milhões de euros.

Com este acordo, os gunners têm ainda direito a um valor fixo de dois milhões de euros numa potencial futura transferência, numa operação que não contou com serviços de intermediação, com os ingleses a assumirem os pagamentos do mecanismo de solidariedade a terceiros.

Cedido ao FC Porto no fecho do mercado de verão da temporada 2025/26, Jakub Kiwior somou 38 jogos com a camisola azul e branca, maioritariamente em dupla com o compatriota Jan Bednarek, no eixo defensivo.

Na época de estreia pelo FC Porto, Kiwior foi parte importante da conquista do campeonato nacional, 'selada' no sábado, com vitória frente ao Alverca (1-0), no primeiro troféu da carreira do futebolista.

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