FC Porto escorrega em casa com o Famalicão e pode ver Sporting e Benfica aproximarem-se (veja os golos)

Um balde de água gelada caiu sobre o Estádio do Dragão com o Famalicão a arrancar um empate 2-2, na última jogada do jogo da 28.ª jornada da I Liga. O FC Porto começou mal o jogo, esteve a perder, deu a volta já no tempo extra, mas depois deixou escapar o triunfo e relançou a luta pelo título.Neste momento, os portistas têm cinco pontos para o Sporting, que tem menos um jogo, e oito para o Benfica, que joga segunda-feira com o Casa Pia. A partida começa praticamente com uma grande defesa de Diogo Costa que negou o golo ao extremo brasileiro Marcos Sorriso. Era o mote para as dificuldades que o Famalicão iria colocar aos dragões, com o médio Mathias de Amorim aos 24 minutos a pregar novo susto com um remate que saiu ligeiramente ao lado. Pouco depois foi Gustavo Sá, que fez a bola sair junto ao poste portista.Só aos 31 minutos a equipa de Francesco Farioli deu sinal de vida, com Terem Moffi a desviar um belo passe de Zaidu, obrigando o guarda-redes Carevic a defender com o peito.Era o aviso para o golo que surgiu aos 35', quando Alberto Costa aproveitou um mau alivio de Carevic para rematar para o fundo da baliza. O público do Dragão suspirou de alívio.Ainda antes do intervalo, Diogo Costa voltou a negar o golo a Gustavo Sá.No segundo tempo, famalicenses começaram outra vez melhor, mas desta vez conseguiram mesmo o empate por Sorriso, que aos 54 minutos aproveitou uma defesa incompleta de Diogo Costa para marcar de cabeça.O nervosismo apoderou-se depois dos dragões, mas o golo acabou por aparecer aos 90+1 minutos por Seko Fofana, na sequência de um lance individual, no qual passou por dois adversários e rematou para o fundo da baliza.Só que as contas não estacam fechadas, pois aos 90+10, eis que Rodrigo Pinheiro aproveitou uma grande confusão na área portista e rematou para o fundo da baliza de Diogo Costa, com a bola ainda a desviar no poste.Um final de grandes emoções, que relança agora o campeonato, afinal Sporting e o Benfica podem aproximar-se depois de o calendário ficar acertado e ficar a uma distância de dois e cinco pontos, respetivamente. Veja os golos: